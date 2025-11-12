Matute planta cara a Mónica García: "No daremos los datos por WhatsApp ni por Excel"

Las comunidades autónomas se ven las caras con la ministra Mónica García, después de que los consejeros del PP se levantaran del anterior Consejo Interterritorial de Salud negándose a entregar los datos de cribado de cáncer al Ministerio, al que acusaron de pretender darles un uso partidista.

Esta mañana Mónica García volvió a exigir los datos de cribado en una entrevista en Telecinco en la que recalcó: "A la Comunidad de Madrid, como al resto de comunidades gobernadas por el PP, les hemos pedido los datos de los cribados a raíz de la negligencia de Andalucía y todavía no nos los han dado. Hoy tenemos un Consejo Interterritorial de Salud; espero que los consejeros del PP no se levanten de la mesa y nos den los datos para devolver la confianza. Este tipo de fallos se relaciona con no tomarse en serio, con no prevenir ni hacer política pública para proteger la salud de las personas en tres tipos de cáncer."

Antes de la reunión, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, insistió en que no entregarían los datos al Ministerio de Sanidad "hasta que no habiliten un sistema en el que se puedan volcar los datos, ya que no los facilitaremos ni por WhatsApp ni por Excel".

Además, Matute hizo una referencia explícita al programa de cribado de cáncer colorrectal y al "error de comunicación" en las cartas. "¿Saben por qué hubo ese error de comunicación? Porque la empresa Indra, que creo que no es sospechosa y que es contratada por el Ministerio, se equivocó al hacer una actualización y lanzó las cartas. En el SERMAS, en la Comunidad de Madrid, detectamos ese error y lo solucionamos en menos de una semana", ha explicado.

Asimismo, ha insistido en que en el Servicio Madrileño de Salud los datos "estaban correctos y ningún paciente sufrió retraso al hacerse ninguna prueba ni dejó de hacérsela" para recalcar que Mónica García está mintiendo y usando de forma torticera algo tan sensible como la salud para hacer política.