El delegado del Gobierno elude multar a Rosalía mientras cuestiona la reacción de Almeida

La Delegación del Gobierno ha decidido no imponer ninguna multa a Rosalía por la performance sorpresa que celebró el pasado 20 de octubre en Callao, a pesar de que el evento, según ha seguido reiterando el Ayuntamiento, se hizo sin autorización y obligó a movilizar a ocho patrullas, antidisturbios y hasta cerrar un acceso del Metro.

Justo antes de conocerse la resolución este jueves, precisamente la vicealcaldesa, Inma Sanz, había matizado que lo ocurrido no fue exactamente un acto como tal, sino una "concentración no autorizada", y por tanto, competencia de la Delegación. Fue ese motivo, ha explicado, el que llevó al Consistorio a trasladar los informes policiales al delegado, Francisco Martín, por "entender que era la vía más correcta".

Sin embargo, para Martín resulta "sorprendente" tal movimiento cuando "hace un año" el Ayuntamiento "no hizo lo mismo" con un evento de David Bisbal organizado por la Comunidad de Madrid que también congregó a cientos de personas en Sol sin previo aviso.

En esa ocasión, el delegado remitió una misiva tanto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que solicitaba ser informado de manera previa de tales eventos para garantizar un dispositivo de seguridad a la altura.

Hace semanas, Martín ya había acusado a Almeida de descargar en la Delegación la "responsabilidad" de lo ocurrido con Rosalía. Hoy, tras analizar los informes, ha concluido que "no existe ningún elemento susceptible de sanción".