El Gobierno de Ayuso clama contra Marlaska por vetar las armas largas a los policías locales en pleno nivel 4 de alerta

El Ministerio del Interior ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que pone en jaque la seguridad de los madrileños y de la Policía Local. Así lo ha denunciado la Comunidad de Madrid, que ha señalado al ministro Fernando Grande-Marlaska por impugnar el reglamento de armamento de los agentes de la región para impedir que puedan usar armas largas, a pesar de que esta medida, matizan, ya se aplica en otras comunidades autónomas sin polémica alguna.

"Una vez más el gobierno de Sánchez ataca a Madrid. En este caso a través de su ministro Marlaska. Esto es un ataque directo contra la seguridad de los madrileños y de nuestros policías locales", ha respondido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Novillo ha subrayado que la situación actual de la región, "en nivel 4 de alerta antiterrorista", requiere de este recurso, más aún cuando "se está viendo que los grupos organizados ya utilizan armas de guerra". Así, ha lamentado que, incluso con este escenario, Marlaska no quiera que se utilicen en la comunidad.

Desde el Gobierno regional defienden además que no existe ningún impedimento legal para que los policías locales puedan usar este tipo de armamento. Según el Real Decreto 137/1993, "los funcionarios especialmente habilitados puedan utilizar armas largas y determinada munición". Entre ellos se encuentran las Policías Locales, reconocidas como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"No parece muy lógico cuestionar, y más en estos momentos en los que la delincuencia cuenta con un armamento muy superior, si las policías locales pueden o no disponer de armas largas, o de un tipo de munición legalmente regulada, en igualdad de condiciones que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad", ha considerado Novillo.

Con el "bastante trabajo" que tiene Marlaska ya "con dotar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de los elementos de seguridad necesarios para que realicen su trabajo", el consejero ha lamentado el actual empeño del ministro por "impedir que nuestras policías locales tengan esos medios de seguridad". "No vamos a tolerarlo", ha zanjado.