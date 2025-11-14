La tuneladora Mayrit llega a Madrid para avanzar la ampliación de la Línea 11 de Metro

La tuneladora Mayrit ya se encuentra en Madrid para incorporarse a los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro, después de un traslado internacional que ha requerido una planificación logística específica debido a sus dimensiones y al recorrido realizado desde Alemania.

El equipo, de 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso, procede de la localidad alemana de Schwanau. Su montaje se extenderá previsiblemente hasta marzo de 2026, plazo en el que está previsto que comience la perforación del túnel que unirá Plaza Elíptica y Conde de Casal. La llegada se enmarca en los trabajos de ampliación de la línea, que alcanzan actualmente el 34% de ejecución.

La tuneladora se ha transportado desmontada en varias piezas. La ruta logística comenzó siguiendo el cauce del río Rin hasta alcanzar el puerto de Rotterdam, uno de los principales enclaves de transporte marítimo de Europa. Desde allí embarcó en un buque de carga que atravesó el mar del Norte, el Canal de la Mancha y posteriormente el Atlántico hasta llegar a la costa norte de España.

El transporte de la tuneladora Mayrit

Trayecto por carretera hasta Madrid

El desembarco tuvo lugar el pasado martes en el puerto de Santander. Desde este punto, un convoy de transporte especial ha recorrido más de 450 kilómetros por carretera para trasladar los componentes hasta la futura estación de Comillas. El desplazamiento se ha realizado principalmente en horario nocturno.

Durante todo el trayecto, las maniobras han contado con escoltas técnicas encargadas de supervisar el movimiento de cada vehículo y garantizar que se efectuara sin riesgos. El volumen de las piezas ha hecho necesario planificar rutas específicas y coordinar los desplazamientos con las autoridades de tráfico para evitar incidencias durante el recorrido.

El transporte de la tuneladora Mayrit por la noche

Detalles técnicos y declaraciones oficiales

La máquina es de tipo EPB (Earth Pressure Balance), un modelo diseñado para adaptarse a las condiciones geotécnicas y geológicas del terreno donde se empleará. Este tipo de tuneladora controla la presión en el frente de excavación para avanzar de manera continuada en suelos con diferentes características.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado: "La Comunidad de Madrid avanza en los trabajos de la mayor ampliación de la red de Metro de la última década y, con el objetivo de acelerar las obras, acaba de llegar a nuestra región la tuneladora Mayrit. Con sus 98 metros de longitud, permitirá perforar hasta 15 metros al día para conectar Plaza Elíptica y Conde de Casal en la Línea 11. Se trata de una obra que ya alcanza el 34% de ejecución y en la que estamos invirtiendo 518 millones de euros".

El consejero ha reiterado que esta ampliación constituye uno de los proyectos más relevantes en marcha en la red de infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid y que la llegada de la máquina supone un avance dentro del calendario previsto.