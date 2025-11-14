Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio ha sido brutalmente agredido durante la madrugada de este viernes cuando salía de un local de Kebabs ubicado en el distrito de Vallecas (Madrid). Entre seis y siete personas le reconocieron por causas que se desconocen y se abalanzaron contra él mientras vociferaban insultos como "madero de mierda", "tenéis que estar todos muertos" o "ahora no eres tan valiente estando tú solo".

La denuncia presentada por los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Puente de Vallecas, que intervinieron en los hechos, explica que los atacantes actuaron de forma "casi sincronizada". Uno de ellos abrió paso con los primeros golpes mientras el resto cerraba el cerco para impedir cualquier escapatoria. La víctima recibió impactos continuados en la cabeza y el costado, llegando a perder la consciencia en cuestión de segundos por la violencia empleada.

Varios testigos presenciales alertaron a los servicios de emergencia al observar que los agresores no sólo golpeaban, sino que también pisoteaban la cabeza del agente. Su intervención resultó clave para evitar que el ataque se prolongara aún más. Las patrullas de Policía Nacional y Policía Municipal llegaron al lugar con rapidez, lo que obligó a los asaltantes a huir dispersándose por distintas calles del barrio antes de ser identificados.

El SAMUR atendió inmediatamente al agente, que presentaba lesiones de extrema gravedad. Los facultativos confirmaron que sufría contusiones craneales severas, hematomas internos y posibles daños neurológicos derivados de los golpes repetidos en zona vital. Tras estabilizarlo en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece en observación mientras se evalúan secuelas que podrían resultar permanentes.

El sindicato Justicia Policial (JUPOL) ha condenado los hechos y ha advertido que este caso no constituye un episodio aislado, sino parte de una tendencia que califican de "alarmante". Según han explicado, los ataques contra agentes se han incrementado de manera sostenida, especialmente en zonas conflictivas, evidenciando un deterioro notable del principio de autoridad. Para el sindicato, la agresión de Vallecas es la consecuencia directa de años de inacción política.

En un comunicado, ha denunciado que el Ministerio del Interior continúa sin reconocer oficialmente el aumento de agresiones, pese a que las cifras internas apuntan a cerca de 17.000 ataques registrados en 2024. A su juicio, esta falta de transparencia contribuye a una sensación de impunidad en la calle y dificulta la adopción de medidas urgentes destinadas a frenar un fenómeno que consideran ya "inasumible".

El sindicato también ha responsabilizado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien ha acusado de abandonar a los agentes con falta de medios, equipamiento obsoleto y reformas paralizadas. Señalan la ausencia de chalecos adecuados, la insuficiente dotación de material balístico y la inexistencia de actualizaciones en el Catálogo de Puestos de Trabajo. Aseguran que estas carencias incrementan la vulnerabilidad de los policías en situaciones de riesgo.

Por todo ello, JUPOL y la asociación JUCIL (de agentes de la Guardia Civil) han convocado una concentración el próximo 19 de noviembre frente al Ministerio del Interior. Reclamarán el endurecimiento de las penas contra agresores de agentes, la renovación inmediata del material de protección y la declaración de Zonas de Especial Singularidad. "Los policías no queremos homenajes póstumos, queremos vivir", han señalado, insistiendo en que España no puede permitirse otra agresión similar.