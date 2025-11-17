La Comunidad de Madrid reabre la célebre Línea 7B de Metro

La Comunidad de Madrid reabre este sábado la Línea 7B de Metro, que une Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares, tras completar los trabajos de auscultación, consolidación y reparación de la línea. Desde las 6:00 horas del 22 de noviembre, el servicio quedará plenamente restablecido para los 120.000 usuarios diarios que utilizan el tramo.

Las obras, lideradas por la Dirección General de Infraestructuras, han estabilizado 20.600 metros cuadrados de terreno y rehabilitado 5.575 metros de trazado. En el túnel se han inyectado 1.279 toneladas de mortero a profundidades de hasta 45 metros, equivalente a cinco piscinas olímpicas, y se han hecho 26.000 perforaciones para impermeabilizar absolutamente el túnel y consolidar su trasdós.

Según ha asegurado el director general de infraestructuras, Miguel Núñez, durante los 480 días de cierre en el tramo de Coslada y los 1.200 en el término municipal de San Fernando, la prioridad absoluta ha sido la seguridad de los vecinos y sus viviendas. "Siempre en primer lugar los vecinos, en segundo el Ayuntamiento y en tercero las infraestructuras de la Comunidad de Madrid", ha especificado.

Y es que, la construcción de esta línea en 2007 facilitó la entrada de agua en el subsuelo y fue disolviendo el terreno poco a poco. En este sentido, Núñez ha aclarado que han sido 74 las viviendas demolidas con daños estructurales irreparables y 296 las que con daños funcionales son viables para la reparación. A fecha 31 de octubre de 2025, ha confirmado el director, ya se han entregado 11,8 millones en indemnizaciones a las viviendas afectadas para 83 titulares, de los más de 23 millones asignados en los presupuestos de la CAM. "Actualmente no tenemos registrada ninguna vivienda con daños estructurales, por lo tanto barajamos estos números", ha añadido.

En referencia a las quejas de los residentes de la zona afectada, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha insistido en garantizar "la asistencia integral a los vecinos". De hecho, destacan que la oficina de atención a los afectados que se implantó en octubre del 2022 continuará abierta hasta 2027. Allí se han recibido más de 1.700 consultas y continúan abiertos en torno a 300 expedientes. "Cualquier vecino que vive en la zona afectada y quiere, nosotros hacemos la visita técnica y les entregamos el informe. Hemos tenido más de 500 peticiones y hemos entregado más de 500 informes", ha afirmado Núñez por su parte.

El seguimiento del terreno y del túnel será permanente: más de 500 instrumentos de auscultación registran datos cada 15 minutos, complementados con imágenes vía satélite. "A esa contratación de auscultación y seguimiento le hemos completado con un contrato de conservación ordinaria. Si encontramos o sospechamos cualquier anomalía en el terreno, podamos actuar con carácter inmediato", ha explicado. Gracias a esta monitorización permanente, desde febrero de 2023 no se han registrado movimientos en el terreno.

Sobre el problema histórico del agua, Núñez ha corregido que la cantidad de agua no es el "principal problema", sino "la calidad" al contener "yesos". "Es un problema del terreno donde se asienta el terreno municipal de Coslada y San Fernando. Nosotros hemos hecho una actuación muy potente, hemos impermeabilizado el túnel y tan seguros estamos que hemos tenido que hacer dos modificados negativos de casi el 50%, porque a cota del túnel, es decir, a menos 40 metros de profundidad, el túnel estaba prácticamente bien", ha destacado.

Además de las mejoras subterráneas, se han ejecutado intervenciones en superficie: la reposición de 11.000 metros cuadrados de viales y la creación de un parque urbano de 12.000 metros cuadrados en la zona del antiguo complejo El Pilar. Según Núñez, su apertura está prevista para el segundo trimestre de 2026, mientras que los viales estarán listos en el primer trimestre del mismo año. "El diseño del parque urbano ha sido consensuado con el Ayuntamiento, incluye zonas de esparcimiento, plaza para eventos y calistenia," explicó.

La Comunidad de Madrid ha invertido 170 millones de euros en estas actuaciones, de los cuales 60 millones corresponden a la infraestructura de Metro y el resto a la reposición de bienes municipales y compensaciones a vecinos.