Puente promete una estación de AVE en Parla y reducir a dos horas el viaje Madrid-Barcelona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este lunes su intención de construir una nueva estación de AVE en Parla, con el objetivo de que los viajeros procedentes del sur de España eviten entrar en Madrid. Para el ministro, el municipio es "idóneo" porque la vía pasa por "una zona diáfana" donde se puede levantar la estación "de manera muy sencilla, muy económica y sin generar molestias".

Tal y como ha explicado en un desayuno informativo de Europa Press, se levantará para que los viajeros puedan ir desde Andalucía a Barcelona haciendo un intercambio allí y sin tener que llegar a las estaciones de Atocha o Chamartín. En sus propias palabras, construir en Parla una estación es "miel sobre hojuelas".

Según ha defendido, el municipio tiene un área de influencia de más de seis millones de personas que "aspira o puede perfectamente servir de estación para el conjunto de Madrid" por su proximidad a otros como Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe o Fuenlabrada. Eso sí, aunque ha confiado que su construcción no será un "problema en el tiempo", no se ha atrevido a dar fechas y solo ha adelantado que los estudios saldrán "este lunes o martes".

Todo el proyecto forma parte además de una remodelación mayor de la red de Alta Velocidad, que incluye aumentar la velocidad de los trenes hasta 350 km/h y crear nuevos accesos en Madrid y Barcelona. Así, en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación de la línea AVE entre Madrid y Barcelona para pasar de los 300 kilómetros por hora actuales a los 350 kilómetros por hora, lo que significa que el trayecto se realizará en menos de dos horas.

Hoy he presentado el proyecto AV350. Es un nuevo paso para la alta velocidad española. pic.twitter.com/AZu094foMg — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 17, 2025

Primero, el AVE a Barajas

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al ministro que no se desvíe de lo importante: terminar el AVE al aeropuerto de Barajas. "Le pediría que antes de hablar de estaciones nuevas en Parla, acabe el AVE a Barajas", ha reprochado, porque eso sí es "verdaderamente importante" para que cualquier persona que viva a 200 o 300 kilómetros de Madrid pueda estar en un aeropuerto internacional en poco más de una hora.

De igual manera, Almeida ha exigido a Puente que "mejore las comunicaciones de Parla con Madrid, que eso es imprescindible, fundamentalmente en Cercanías" antes de envalentonarse en "ideas ingeniosas".

Sobre la utilidad de la nueva estación, el edil ha cuestionado cómo llegarán a Madrid los viajeros que se bajen en Parla. Depender del Cercanías sería, ha dicho literalmente, "salir de Málaga para meterse en Malagón".