Menú

Madrid

Declaraciones de los bomberos sobre el accidente múltiple con un camión y un autobús en Madrid.
Madrid

Veinticuatro heridos en un accidente múltiple en la A-6

Declaraciones de los bomberos sobre el accidente múltiple con un camión y un autobús en Madrid.

LD/ Agencias

Un accidente por alcance entre un camión, un autobús y una furgoneta ha dejado 24 personas heridas, dos de ellas graves y cuatro de carácter moderado, en el kilómetro 37,900 de la autovía A-6, a la altura de Collado Villalba.

Según han informado a EFE fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112, el siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, en sentido salida de Madrid. Los servicios de emergencia atendieron a los afectados en el lugar y coordinaron su traslado a distintos centros hospitalarios.

Temas

0
comentarios