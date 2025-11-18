Madrid, en alerta por la llegada inminente de un frente polar con heladas intensas

Madrid se prepara para la llegada inminente de un frente polar que promete dejar un ambiente gélido en la capital y sus alrededores. Las autoridades meteorológicas han lanzado un aviso ante la significativa caída de las temperaturas que se espera a partir de las próximas horas, por lo que es crucial tomar precauciones.

Este frente, procedente de latitudes muy septentrionales, inyectará una masa de aire extremadamente fría sobre la península. Se anticipa que las mínimas nocturnas se sitúen significativamente por debajo de los cero grados, especialmente en la Sierra y en áreas despejadas de la Comunidad, donde las heladas serán intensas. Las temperaturas diurnas también se verán afectadas, manteniéndose en valores muy bajos y haciendo que la sensación térmica sea aún inferior debido al viento.

Los expertos no descartan la posibilidad de nevadas débiles o en forma de granizo en cotas bajas, lo que podría complicar el tráfico en las principales vías de acceso y salida de la ciudad.

Según las previsiones actuales, este episodio de frío intenso se mantendrá durante al menos 48 a 72 horas, con una leve recuperación de las temperaturas prevista para el final de la semana. Sin embargo, el riesgo de heladas continuará siendo alto durante las noches.

El brusco y significativo descenso térmico tiene una explicación meteorológica clara, identificada por la AEMET. La causa principal es la entrada de una masa de aire muy fría procedente de latitudes altas (polar ártico) que se inyecta sobre la Península Ibérica y la combinación de este aire frío con la presencia de cielos despejados durante la noche favorece el rápido enfriamiento por radiación, lo que permite que las temperaturas mínimas caigan en picado y se generen heladas intensas.

Resto de España

El resto de la Península también se enfrenta a un cambio de guion drástico en la meteorología. Tras el paso de la borrasca Claudia, que dejó lluvias y temperaturas inusualmente altas para la época, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma la llegada de un potente frente de aire polar ártico que sumirá al país en un ambiente plenamente invernal.

Desde este martes se espera que las temperaturas comiencen a descender, tanto máximas como mínimas, siendo este descenso más acusado en la mitad norte, donde las heladas comenzarán a ganar extensión.

Será a partir de la tarde del miércoles cuando llegará la masa ártica al extremo norte peninsular, acompañada de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo que dará lugar a nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con una cota que descenderá hasta los 800-1000 m al final del día.

A partir del jueves esta masa de aire se extendería progresivamente al resto de la Península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado que continuaría durante la jornada del viernes. De esta forma, se espera que las temperaturas máximas se sitúen por debajo de los 10 ºC en amplias zonas de la Península, con excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores, mientras que las heladas se extenderían por amplias zonas del interior peninsular, siendo moderadas e incluso localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos.

En cuanto a las nevadas es probable que entre jueves y viernes sean copiosas a amplias zonas del tercio norte peninsular, con una cota de nieve que descendería progresivamente hasta los 400-600 m. De forma más débil las nevadas también podrán extenderse al resto de sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. Los mayores acumulados se esperan en la Cordillera Cantábrica, donde se podrán superar los 20-40 cm de espesor a lo largo del episodio.

A partir del sábado, y en un entorno de creciente incertidumbre, el escenario más probable indica que penetraría una masa de aire atlántica más cálida que marcaría el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.

Por último, cabe destacar que el viento será otro fenómeno significativo durante este episodio, arreciando de componente norte desde últimas horas del jueves, especialmente el cierzo y la tramontana. Se esperan rachas muy fuertes en el nordeste peninsular, Baleares y también en zonas de montaña del tercio este peninsular, con posibles ventiscas en Pirineos, sobre todo durante viernes y sábado. Asociado a esto también se espera un intenso temporal marítimo que afecte al mar Balear y Ampurdán.