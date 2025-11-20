Así se blindará Madrid durante los días más caóticos del año: calles cortadas, autobuses gratis y mucha policía

Madrid se prepara para una secuencia de fines de semana de máxima afluencia, con dispositivos especiales que se desplegarán durante las jornadas más concurridas del año: el encendido de las luces navideñas, el Black Friday, los festivos de diciembre y la Nochevieja. Esto se traducirá en cortes de tráfico en las calles, refuerzo de transporte público y mayor presencia policial con unidades de paisano, drones y patrullas caninas.

Según la vicealcaldesa, Inma Sanz, el dispositivo policial contará con un mínimo de 430 agentes los días laborables y se incrementará hasta 800 durante los fines de semana y vísperas de festivos "para mantener la seguridad ciudadana y la seguridad vial, minimizando los riesgos inherentes a la movilidad de personas y vehículos".

El arranque del operativo coincide con el encendido de luces navideñas que tendrá lugar este sábado 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, de la mano del piloto Carlos Sainz y el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Para garantizar la seguridad del evento, el Ayuntamiento cerrará al tráfico plazas y calles céntricas como Cibeles, Recoletos, Gran Vía y Alcalá.

Los cortes durante esa tarde afectarán también a los accesos a aparcamientos de Recoletos, plaza del Rey, Montalbán, Las Cortes, Serrano III, Mostenses y Plaza de España. En cuanto a Metro y Cercanías, las estaciones de Sevilla y Banco de España permanecerán cerradas entre las 18 horas y las 21.30 horas.

Otros días críticos serán el viernes 28 de noviembre por el Black Friday, el fin de semana del Día de la Constitución, el puente de la Inmaculada, Nochebuena, Navidad y los días 30 y 31 de diciembre.

Desde el Consistorio han subrayado que el dispositivo también se centrará en el control de hostelería y ocio, con especial atención a menores, consumo de alcohol, aforos y horarios de cierre. Se incrementará así la presencia de agentes de paisano para prevenir hurtos, venta ambulante ilegal y productos pirotécnicos, ha advertido Sanz.

En materia de movilidad, el refuerzo será notable. Los Agentes de Movilidad garantizarán la fluidez vial, vigilando en tiempo real 13 puntos clave de la ciudad y atendiendo a la congestión en aparcamientos y zonas de bajas emisiones. Se instalarán casi un centenar de vallas y cinco paneles informativos para orientar a los conductores en caso de cortes de tráfico.

Paralelamente, EMT Madrid reforzará hasta veinte líneas desde este sábado y, durante el Black Friday, ofrecerá el servicio de autobuses gratuito del 28 al 30 de noviembre. Por cuarta vez, Bicimad también ofrecerá viajes de hasta 30 minutos sin coste durante esos tres días.

En el terreno sanitario, Samur-Protección Civil desplegará ambulancias de soporte vital básico y avanzado, unidades de primera respuesta y equipos móviles (a pie, bicicleta y moto) adaptados a la alta afluencia de público. Por la tarde y la noche, el refuerzo se ampliará, llegando hasta tres ambulancias, ocho parejas de Eco, dos parejas de Halcón y un equipo Fénix para intervenciones preventivas, además del dispositivo nocturno previsto para las preúvas y la Nochevieja.