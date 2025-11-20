Ayuso, "muy satisfecha" con la condena del fiscal general: "Un español ha vencido al aparato del Estado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre el fallo del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos que afecta a su pareja, Alberto González Amador. "Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular", ha señalado Isabel Díaz Ayuso a través de X, antes Twitter. "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", ha añadido. Este mismo comentario lo ha escrito también en inglés.

Fuentes del equipo más próximo a la jefa del Ejecutivo regional añaden que Ayuso "está muy satisfecha". Y es que la presidenta considera que "esto es un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella". "Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", subrayan.

Díaz Ayuso hará, además, este viernes una declaración institucional desde la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno regional. Comparecerá así ante los medios de comunicación a partir de las 12.30 horas.