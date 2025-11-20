El ático del novio de Ayuso y Franco, a debate en la Asamblea en pleno escándalo Cerdán: "Ni media lección nunca más"

Ante la ausencia de la portavoz socialista, Mar Espinar, tomó la palabra este jueves en la sesión de control el número dos del PSOE en la Asamblea, que acusó a Isabel Díaz Ayuso de "degradar la vida pública con ofensas, matonismo y demás numeritos para tapar sus escándalos".

Fernando Fernández Lara preguntó acerca de la política universitaria de la Comunidad de Madrid para arremeter contra la presidenta por la financiación de las universidades. Y concluyó con esta advertencia: "Por cierto, señora Ayuso, enhorabuena por la compra de su ático. Pese a que su novio decía que le iban a arruinar la vida, parece que se queda en España y con ático nuevo. Parece que le va tan bien como al grupo Quirón. (…) Más pronto que tarde, usted cumplirá con la ley y su novio con la justicia".

Se refería a la información adelantada ayer por El País en la que se daba cuenta de que Alberto González Amador había comprado por 600.000 euros el ático del que ya disfrutaba en alquiler. "Cuando vi que le pedían 24 años de cárcel al señor Ábalos, dije, uh, a ver la bronca mañana para el novio de Ayuso o para mí, la que nos espera", replicó la jefa del Ejecutivo autonómico.

La presidenta defendió el presupuesto que su Gobierno va a dedicar a las universidades públicas y acusó a los socialistas de aprobar la LOSU, "que es una losa para las universidades, que las está arruinando desde el punto de vista burocrático y financiero y no lo negociaron absolutamente con nadie".

Acusó también a los socialistas de "sectarios", de cancelar a todo aquél que disiente con Pedro Sánchez, como hicieron con uno de los suyos: Joaquín Leguina, a quien la justicia le ha dado la razón parcialmente al estimar que el PSOE vulneró su derecho de asociación al dilatar de manera injustificada el expediente de expulsión del partido.

"Y es lo mismo que han estado haciendo cuando han pretendido cancelar o han perseguido a políticos, a médicos, a embajadores, a escritores, a presentadores de televisión, espectáculos deportivos, artistas, colegios, universidades, periodistas, jueces, fiscales, empresarios, guardias civiles o la propia historia", añadió Ayuso.

Pero lo "peor de todo", dijo la presidenta, es que ahora el proyecto actual que "desgobierna España se sustenta sobre un pacto corrupto". Un pacto corrupto que se inició "con urnas de cartón entre Ábalos y Koldo" y que nació "en la corrupción que se está conociendo del señor Santos Cerdán en Navarra y que le dio el apoyo primero del PNV para echar a Rajoy y después el incomprensible pacto oscuro y sin luz ni taquígrafos con Bildu, es decir, con el brazo político de ETA, que es sobre lo que se sustenta Pedro Sánchez en La Moncloa".

La presidenta fue de las primeras en augurar que a pesar de los escándalos que cercan al Gobierno y al PSOE, a pesar de lo que se va conociendo a través de los informes de la UCO, los socios de investidura no van a romper y este jueves volvió a incidir en ello. "¿Y por qué no van a romper por más corrupción que esté saliendo? No van a romper porque el PNV, Junts, Esquerra manipulan el Código Penal, imponen la amnistía y se colocan en todas las administraciones y empresas públicas y privadas que ustedes han colonizado para tener comprados sobre la mafia esos siete votos con los que España se está yendo por el sumidero". Así las cosas, concluyó: "Cuando quieran darnos lecciones miren a izquierda y derecha porque a un lado le piden 24 años (de cárcel) a su número dos y otras decenas de años de cárcel a su otro número dos".

El desgobierno de España se sienta sobre la peor corrupción: tramas mafiosas para mantenerse en el poder con dinero público y el futuro de todos. pic.twitter.com/tZgNXKrC1d — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 20, 2025

Sobre las lecciones de la izquierda también se pronunciaría después el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache. Lo hizo después de que Manuela Bergerot centrara su intervención en Franco, tras arremeter también contra el Ejecutivo madrileño por la financiación de las universidades y sacar a colación el piso del novio de la presidenta. "Hoy celebramos 50 años de la muerte de un dictador, ¿por qué no prueba a condenar el franquismo?".

"Nos han dado hoy una nueva muestra de su hipocresía y su ceguera selectiva. Nos hablan de un piso que se puede comprar un señor con su dinero y callan sobre los áticos que le pagaba una trama corrupta al número dos, a la mano derecha de Pedro Sánchez", dijo Pache sobre el ático de Cerdán. "Es más rápida la Paqui comprando en El Corte Inglés que el Gobierno de Pedro Sánchez delinquiendo para que pueda seguir haciéndolo".

"La trama corrupta pagaba el ático donde vivían Santos Cerdán y la Paqui, y les pagaban otro ático más para que tuvieran reuniones. Ático era también el que Muface dejaba muy barato en alquiler a los familiares políticos de Pedro Sánchez, a los de los prostíbulos" o "los pisazos de 250 metros cuadrados de los que disfrutan gratis los ministros Ana Redondo y Óscar Puente, donde han hecho una obra de un millón de euros que hemos pagado entre todos", señaló el popular.

Pache siguió relatando las posesiones inmobiliarias de los socialistas: "Piso de lujo era el que le puso Ábalos en Plaza de España a una mujer prostituida después de colocarla en una empresa pública. Chalé de lujo es el que le pusieron a Ábalos en Marbella en una parcela en la que había un burdel. Cuatro pisos se compró Pedro Sánchez con el dinero que su suegro ganaba en sus negocios sexuales y ocho pisos le ofreció el portero de prostíbulo Koldo a Santos Cerdán para que eligiera uno".

"¿Ven el patrón?", inquirió Díaz-Pache. "Socialistas, corrupción y prostitución. Dos secretarios de organización del PSOE, dos imputados por pertenencia a organización criminal: organización del PSOE, organización criminal". Así las cosas, espetó a la portavoz de Más Madrid: "Esto es lo que usted apoya, así que no nos venga a dar ni media lección de nada nunca más".

Dos secretarios de organización del PSOE, dos imputados por organización criminal. Organización del PSOE, organización criminal. Unan los puntos. pic.twitter.com/LvNjjIHW4A — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) November 20, 2025

Sobre el franquismo, Ayuso afeó a Bergerot ese discurso guerracivilista y le avisó de que el PP no lo secundará. "Democracia es mirar para adelante todos unidos, les guste o no. Yo nací en 1978, nací en democracia y aprendí de aquellos españoles, padres y abuelos, que no querían ni una España ni la otra".

Y en este punto advirtió: "Para condenar la Guerra Civil, primero hay que condenar la antesala y la antesala de la Guerra Civil es levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro, no debatir ideas que es lo que siempre les digo que hay que hacer aquí, sino aniquilar al otro".

Apelo a todos esos españoles que no quieren volver a ni a una guerra civil, ni a su antesala. pic.twitter.com/6fn3bt9KYT — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 20, 2025

En la mente de muchos resonaron con fuerza las recientes palabras que el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dedicó al PSOE: "Aquí nos tenéis para reventar a los activos de la derecha y llegar donde sea necesario".