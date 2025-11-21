Ayuso teme que Sánchez esté preparando un escenario "desquiciado": "Llegados a este punto, autocracia o libertad"

"El 20-N de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia española: la justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político". Así arrancó Isabel Díaz Ayuso su declaración institucional ante los medios de comunicación, realizada desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, un día después de que el Tribunal Supremo condenase a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que afectan a su pareja, Alberto González Amador.

No es baladí pues los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez han tratado de vincular el aniversario de la muerte de Franco con el pronunciamiento del máximo órgano jurisdiccional del país. "Estos hechos son propios de una dictadura", afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es por ello que considera que ayer, 20 de noviembre, se trata de "un día importantísimo para nuestra democracia: ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona, a pesar de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la Ley, se dedicaron a delinquir".

"Ayer los ciudadanos vieron cómo la Justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona incluso frente al uso interesado de las instituciones y el abuso arbitrario del poder por razones políticas. Hemos visto cómo un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él", dijo sobre su pareja.

Y es que Ayuso subrayó que "la revelación de secretos de un ciudadano por parte del fiscal general del Estado no sólo ha vulnerado derechos fundamentales de un español, es que muestra la vulnerabilidad de los de todos".

La presidenta, que mientras ha durado el juicio al fiscal general optó por un respetuoso silencio, salió este viernes a arremeter contra Pedro Sánchez, quien sí interfirió en mitad del proceso sentenciando la inocencia de García Ortiz desde las páginas de El País. "El presidente del Gobierno ha decidido dinamitar la separación de poderes y erigirse en juez y parte. Por eso ordenó que la Abogacía del Estado se querellase contra el juez que investiga a su mujer. Y, por eso pretendió imponer la sentencia del fiscal al Supremo en mitad del juicio. Y también por eso se ordenó una maquinaria de fontaneros relacionados con distintas tramas de corrupción para arremeter contra jueces, fiscales y periodistas. Para impedir que hicieran su trabajo en libertad, para difamarles y amedrentarles".

Así, en este punto incidió en que "no es el fiscal general del Estado sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados" ya que "él mismo afirmó que el fiscal dependía de él. Y el fiscal ha sido condenado. Él mismo dijo que habría que pedir perdón al fiscal mientras juntos borraban todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial".

Habrá que esperar a leer la sentencia, pero todo parece indicar que el borrado masivo por parte de García Ortiz de todos sus dispositivos electrónicos es una de las principales pruebas de cargo contra él. Nadie borra las pruebas de su inocencia. Él lo hizo después de la filtración del correo con los datos reservados de González Amador que acabó llegando hasta La Moncloa. "En ninguna democracia liberal un fiscal depende del presidente del Gobierno y aún menos, cooperan coordinados en operaciones de Estado hasta llegar a ser condenados por el Tribunal Supremo", afirmó la presidenta madrileña.

En este punto, Ayuso advirtió sobre lo que puede estar pergeñando el presidente del Gobierno tras este varapalo judicial. "Es experto en apagar incendios con más gasolina". Así las cosas, reconoció que teme que Sánchez esté "preparando un escenario desquiciado de aquí a las próximas fechas: es su modus operandi".

"Nosotros deseamos que todo esto pare de una vez. Deseamos que España comience a replantearse la idea de una nueva Transición como consecuencia de la maravillosa obra de 1975, y que ahora celebramos todos con el aniversario de la espléndida Monarquía española. Todos menos el presidente del Gobierno, claro. Lo que es muy esclarecedor de lo que está pasando. Nuestra Nación se encuentra en el momento más delicado desde entonces, y llegados a este punto, sólo puede ganar o la autocracia o la libertad".

Más información en unos minutos.