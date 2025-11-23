La Policía Nacional investiga como posible ataque yihadista el apuñalamiento de tres personas ocurrido este sábado en Puente de Vallecas, Madrid, aunque no descarta otras hipótesis. Los hechos sucedieron sobre las 14:00 horas en la calle Carlos Martín Álvarez, donde varios vecinos alertaron de un ataque con cuchillo a viandantes.

Según fuentes policiales, el agresor, un hombre de nacionalidad española y origen árabe, hirió a un hombre de 40 años con un corte de cinco centímetros en el pecho, a una mujer de edad avanzada con un corte en la espalda y a una tercera persona que sufrió rasguños. Las tres víctimas fueron atendidas con heridas leves.

Según ha adelantado okdiario, tras el ataque, el agresor se atrincheró en su domicilio, donde se mostró extremadamente agresivo, presuntamente bajo los efectos de drogas, y llegó a proferir frases en árabe y recitar versos del Corán, según testigos. Ante la gravedad de la situación, la Policía desplegó al Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) de la UIP, junto con unidades de Policía Científica y especialistas en terrorismo yihadista de la Brigada de Información.

Hacia las 16:30 horas, los agentes de la UIP, armados con subfusiles debido a la consideración inicial de incidente terrorista, asaltaron la vivienda. Al entrar, se encontraron con el agresor, que intentó apuñalarles con un cuchillo. Los policías utilizaron inicialmente un táser para reducirlo, pero, al no resultar eficaz y ante la agresión directa, se vieron obligados a emplear sus armas de fuego.

El atacante resultó herido de gravedad, con un pulmón perforado y una herida en el riñón, y fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresado bajo custodia policial. Los investigadores de la Brigada de Información intentan determinar si se trató de un ataque con motivación yihadista o si el incidente estuvo motivado por el consumo excesivo de drogas. También se analiza si el detenido es el responsable de un intento previo de apuñalamiento a viandantes ocurrido poco antes del suceso en un punto cercano.