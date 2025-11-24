Ayuso huye de la "tibieza" y la "moderación" para hablar "claro": "Al Supremo le ha nacido otro Supremo"

Cuatro días han pasado desde que se conociera el fallo del Tribunal Supremo por el que se condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal, que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Desde entonces, el Gobierno y sus medios afines han iniciado una campaña contra la más alta instancia jurisdiccional del país y, en concreto, contra la mayoría de magistrados que han tomado esta decisión. Hasta el punto de que este domingo centenares de personas rodearon la sede del Alto Tribunal al grito de "golpistas con toga". Entre ellos, la fiscal (y exfiscal general del Estado ) Dolores Delgado y su pareja, el exjuez condenado por prevaricación Baltasar Garzón.

En paralelo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras participar en la cumbre del G20, salió nuevamente a proclamar la inocencia del fiscal general a pesar de su condena y a indicar el camino que debe seguir para que sus creencias y la realidad converjan: el recurso ante el Tribunal Constitucional. "Creo en la inocencia del fiscal (…). Hay otras instancias donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos aspectos de esta sentencia, cuando se conozca, que pueden ser controvertidos".

Por todo ello fue preguntada este lunes la presidenta madrileña, quien el pasado viernes salió a valorar el fallo en una declaración institucional muy dura y contundente pero muy contenida también, donde no dejó vislumbrar sentimientos de euforia. "El 20-N de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia española: la justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura", dijo.

Tras la presentación del plan contra las inclemencias invernales, en Villaviciosa de Odón, Isabel Díaz Ayuso ahondó en sus argumentos. "Pedro Sánchez ha decidido que manda en el Supremo, que le dicta sentencias, y que le va a corregir desde el Constitucional. Nos encontramos con que al Supremo le ha nacido otro Supremo", afirmó Ayuso para quien existen pocos motivos de celebración ya que las actitudes "dictatoriales" del presidente del Gobierno no hacen sino acentuarse y además en Sol temen que el sucesor de García Ortiz siga sus pasos. "Otros vendrán que bueno te harán", apuntó la presidenta.

Así, si "Sánchez ordena al Supremo, manda en el Constitucional y manda en la Fiscalía, en sus palabras Sánchez es los tres poderes del Estado", apuntó la jefa del Ejecutivo autonómico. "Por tanto, si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿cómo se le llama?". En este punto, Ayuso quiso subrayar que "tibieza y moderación no tienen nada que ver" en este caso y que "quienes no sufren el acoso del aparato del Estado, como lo hacemos otros, quizás no se atreven a hablar claro, pero los que no tenemos por qué vivir de la tibieza y la moderación decimos las cosas alto y claro antes de que sea tarde".

Sánchez se cree que es los tres poderes del Estado y que nada ni nadie está por encima. No se les puede juzgar ni han de someterse a poder o contrapeso alguno. ¿Esto cómo se llama? pic.twitter.com/C7LJH5gucm — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2025

Dicho esto concluyó tajante: "Se creen que están por encima del Supremo, que al Supremo le ha nacido otro Supremo, que nadie puede juzgarles y que todo aquel que ose ser un poder o un contrapoder o un contrapeso, propio de una democracia, será perseguido y acuchillado. Van a por cualquiera que ose hacer su trabajo desde los distintos organismos y poderes que los españoles nos dimos en la Constitución. Ese es el grandísimo problema, que nada ni nadie está por encima de ellos. Ellos son la ley, la justicia y el Gobierno".

El Constitucional, "al servicio del Rey Sol"

En todo ello incidió también el portavoz parlamentario de los populares en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa de los lunes tras la Junta de portavoces. "Se confirma que Sánchez no acepta la separación de poderes porque ya desliza, incluso públicamente, que exigirá al Tribunal Constitucional que vuelva a humillarse para revocar una sentencia firme del Tribunal Supremo".

En este punto Pache recordó que no sería la primera vez pues ya ocurrió cuando el órgano de garantías anuló las condenas de los socialistas de los ERE o cuando avaló la Ley de amnistía. "Ahora pretende que anule la sentencia del fiscal general del Estado convirtiendo el Tribunal Constitucional en una alfombra al servicio del Rey Sol".

"Si controla el Poder Ejecutivo, compra, paraliza o ignora al Legislativo, y sustituye al Judicial, estará sustituyendo nuestra democracia por algo que no es la democracia que los españoles decidieron darse en 1978", advirtió el portavoz parlamentario del PP.