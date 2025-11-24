Madrid incorpora robots en el Gregorio Marañón y ahorra 5.700 horas de trabajo

La Comunidad de Madrid, en su objetivo de acelerar la modernización del sistema sanitario, ha incorporado nuevos automatismos robóticos destinados a aligerar la carga administrativa del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estas herramientas de software, capaces de trabajar en paralelo al personal e incluso durante la noche, ya están permitiendo recuperar más de 5.700 horas de trabajo que antes se destinaban a tareas repetitivas.

El hospital cuenta actualmente con ocho automatismos instalados —cuatro en uso, dos en validación y dos en desarrollo— que ya han transformado procesos esenciales de recursos humanos y gestión documental. La digitalización de registros administrativos, que incluye historiales médicos, documentación clínica o informes de diagnóstico, ha gestionado más de 9.000 lotes y liberado más de 4.400 horas.

También se ha automatizado la verificación de credenciales, un trámite que antes se hacía "de forma manual" y que suma "más de 8.200 consultas automatizadas", con un ahorro de 586 horas, datan desde la propia CAM. A ello se añade la descarga automática del fichero de situación de plantilla, que evita 117 horas de trabajo.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha explicado que "la previsión del Gobierno autonómico es extender progresivamente esta tecnología a otras áreas con alta carga administrativa como admisión, archivo o secretarías de servicios asistenciales", con el objetivo, recalca, de "continuar optimizando procesos y mejorando tanto la eficiencia profesional como la calidad de la atención al paciente".

De hecho, la región trabaja ya en la siguiente fase: automatizar trámites como la generación de certificados de servicios o la descarga de servicios prestados, procesos que en conjunto superarán las 9.000 operaciones mensuales. También se estudia activar un automatismo para mecanizar el intercambio de información con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), una medida que alcanzaría a 18 infraestructuras públicas, incluidos 16 hospitales, el SUMMA y la atención primaria.

Todo ello se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital impulsada por Madrid Digital a través del Centro de Automatización Robótica, puesto en marcha en marzo de 2024. Desde entonces, ha informado el consejero, "se han desarrollado 108 automatismos en producción en distintas consejerías". En sanidad, ha añadido, "se han generado 39, de las cuales 14 ya están activas".

Según López-Valverde, desde que esta tecnología comenzó a utilizarse en 2022, ha demostrado su capacidad para agilizar procesos internos, reducir burocracia y reforzar la atención al ciudadano.