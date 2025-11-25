Almeida reta a Maroto a presentar su querella "ya": "La última persona que me amenazó fue Cerdán"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tras su advertencia de llevarle a los tribunales después de la bronca monumental que ambos han protagonizado este martes en el Pleno de Cibeles. En una comparecencia posterior ante los medios, el regidor ha asegurado que se ratifica "en todas y cada una" de las palabras que ha pronunciado en el hemiciclo.

"La señora Maroto lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a convertir el Pleno en un lodazal, lleno de barro, de crispación y de enfrentamiento", ha comenzado diciendo Almeida, consciente de que "no es la imagen que tenemos que dar".

Para el popular, desde el inicio de la legislatura, "hay una persona que decidió que esto no iba de ideas, que no iba de proyectos, sino que iba de enfrentamiento, de confrontación y de crispación". Así, en alusión directa a Maroto, ha retratado que "solo ha cambiado una portavoz" respecto a la pasada legislatura.

Dentro, Almeida había asegurado que Maroto "tiene un problema de corrupción esférica" y, en consecuencia, la socialista había abandonado el patio. Más tarde, Maroto ha advertido que acudirá a los tribunales si el alcalde vuelve a acusarla "falsamente de corrupción". "Sus descalificaciones están dañando mi honor y mi dignidad. Si esto ocurriese en una empresa privada, sería acoso laboral", ha afirmado también Maroto.

Respecto a este aviso, Almeida ha cuestionado que la socialista no haya dado ya ese paso: "¿Tanto valora su honor y su dignidad que no va en esta ocasión?". "La última persona que me intentó amedrentar e intimidar, que me intentó callar sobre la corrupción del Partido Socialista y que me amenazó con una querella se llama Santos Cerdán", ha manifestado.

En esa idea ha insistido en varias ocasiones más Almeida, a la vez que ha animado incluso a la portavoz socialista a presentar de inmediato la querella: "Que no espere a la siguiente vez, que se vaya ya a los tribunales. Estoy deseándolo".

"Ni me va a amedrentar, ni me va a intimidar, ni va a conseguir que deje de denunciar su corrupción", ha sostenido, señalando que empieza a pensar que "no hay tantas diferencias entre Cerdán y Maroto".

Almeida también ha defendido que dentro del hemiciclo ha contestado a la pregunta de Maroto sobre la gestión municipal de la limpieza en Madrid, pero también ha querido recalcar que es igual de importante "la limpieza institucional". "No he dicho nada más, no la he insultado, no he mentido, no he dicho una sola falsedad. Me he limitado a hacer preguntas", ha concluido.