Maroto abandona Cibeles tras una bronca monumental con Almeida: "Estoy harta, ya está bien"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, han vuelto a enzarzarse en el Pleno de Cibeles celebrado este martes, esta vez a cuenta de la limpieza de la ciudad. La bronca ha terminado con la socialista marchándose del hemiciclo.

Ha sido en el punto 5 del orden del día, cuando la portavoz socialista ha preguntado al regidor si "está satisfecho con su gestión de la limpieza" en la ciudad. Ya desde el principio, Maroto ha reclamado a Almeida que respondiera sin sacar "el comodín de Bildu y de una mentira como el caserío".

"En términos de suciedad nadie como usted en este pleno, señora Maroto", ha respondido entonces el alcalde. A partir de ahí, la intervención de la socialista se ha prolongado varios minutos con acusaciones hacia el Gobierno municipal de "incompetencia" en dicha gestión al haber presentado un "plan de choque" convertido en una mera "campaña de marketing para lavar su imagen". Para la socialista, Madrid está "más sucia, desatendida y más desigual que nunca".

En este punto, Maroto ha sostenido que Almeida incumple los tiempos de respuesta y le ha ofrecido un informe elaborado por su propio partido sobre la situación de la limpieza en la ciudad, al considerar que el alcalde "necesita estudiar un poco". "Basta ya de excusas, basta ya de manipular, basta ya de mentir", ha rematado.

En contraposición, Almeida ha enumerado que "Madrid es la ciudad de España que más gasta en limpieza per cápita, 82 euros", recordando además que las quejas "han disminuido un 55%" mientras han aumentado los avisos de un servicio que "funciona y en el que los madrileños saben que pueden confiar". También ha reprochado a Maroto que "no se fíe de los madrileños igual que los madrileños no se fían de usted".

En el mismo turno, el alcalde ha enlazado después la cuestión de la limpieza urbana con la situación política de la portavoz socialista, "hasta el cuello de corrupción". Almeida ha afirmado que "tan importante es limpiar las calles como las instituciones" y ha asegurado que Maroto "tiene un problema de corrupción esférica".

Así, ha formulado varias preguntas sobre la relación de la socialista con la trama de hidrocarburos que, ha resaltado, "tenía asiento permanente en su despacho". "Usted ha mentido sobre Aldama, sabemos que hizo el viaje a San Petersburgo con Globalia y con Begoña Gómez, y ahora hemos sabido que había un viaje a Georgia en el que la trama dijo ‘aprovechemos que viene Reyes a este viaje para pegarle un empujón mayor’. ¿En qué consistía ese empujón señora Maroto? ¿Qué esperaba de usted la trama corrupta? ¿Nos va a decir alguna vez a los madrileños porque está de suciedad hasta el cuello?", le ha dirigido.

Tras terminar el alcalde y cuando el secretario ya había pasado al punto siguiente, Maroto ha intentado intervenir sin turno. El presidente del Pleno, Borja Fanjul, le ha pedido silencio y la socialista ha insistido justificándose por "alusión directa". Finalmente, desde su escaño, ha declarado estar "un poquito harta de que este señor me acuse de corrupción". "Cuando quiera va a los tribunales y me denuncia, pero ya está bien de manchar mi imagen", ha zanjado dirigiéndose a Almeida, con evidente enfado.

"Es que a mí no me citan en ninguna de esas conversaciones, es que yo no conozco a Koldo ni a Ábalos. Señora Maroto, ¿qué quiere que le haga? La corrupción le acecha, tiene usted un problema", ha respondido entonces Almeida.

Acto seguido, Maroto se ha levantado y ha abandonado Cibeles. Más tarde, en el turno de propuestas, la portavoz del PSOE ha regresado al hemiciclo.

Casi al final de la sesión, en otro turno, Maroto ha vuelto a confrontar a Almeida: "La próxima vez que suba aquí a acusarme falsamente de corrupción y a llamarme sucia, nos vamos a ver en los tribunales. Sus descalificaciones están dañando mi honor y mi dignidad. Si esto ocurriese en una empresa privada, sería acoso laboral. Si no le gusta mi crítica política lo que tiene que hacer es irse".

"Venga llorada de casa", le ha contestado seguidamente a Maroto el popular Fernández. "Nos ha llamado asesinos a todo el Partido Popular y ahora nos monta el numerito", le han recriminado también desde el equipo de Gobierno.