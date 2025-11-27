Acción coordinada de Ayuso, su Gobierno y cargos del PP ante la huelga universitaria organizada por la izquierda

La universidad pública ha montado una huelga a Isabel Díaz Ayuso que ha publicitado el ministro y secretario general del PSOE-M, Óscar López. El motivo: la "asfixia" que padecen las seis instituciones públicas en la región.

No lo ve así el Gobierno madrileño. "Es una huelga política", sostuvo este jueves el consejero de Educación, Emilio Viciana. "Está politizada", dijo ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García. "La Comunidad de Madrid ha hecho un incremento histórico en la financiación de las universidades públicas", explicó Viciana. En este sentido, recuerdan que desde que Ayuso llegó a la Comunidad en 2019 el presupuesto de estas instituciones ha crecido un 20%.

"Tenemos un incremento de 75 millones de euros para este año y en los últimos dos años hemos incrementado un 122 millones el presupuesto. Es una cifra histórica", subrayó el consejero del ramo. Cifras insuficientes para la comunidad universitaria, que apunta a la falta de liquidez como motivo por el que varias facultades no pueden pagar, por ejemplo, las nóminas del profesorado. Una crisis que ha llevado a la Complutense a solicitar un rescate financiero por 34,5 millones de euros.

Todo ello se produce en medio del diálogo que la Comunidad de Madrid tiene abierto con los rectores para negociar la próxima ley de universidades, donde se incluirá un sistema plurianual, revisable y un bonus para estas instituciones en función de objetivos. Además este miércoles el Consejo de Gobierno aprobó una ampliación de 22 millones de euros en la inversión destinada a las seis universidades públicas con el objetivo de financiar y compensar la bajada de tasas.

En este contexto, la presidenta madrileña, sus consejeros y cargos en el partido, como el secretario general, Alfonso Serrano, o el portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache han decidido publicar de manera conjunta un mensaje en las redes sociales en apoyo a la universidad y para reivindicar su formación académica en un centro universitario público.

"Formada en la universidad pública", dice el mensaje. A lo que Ayuso añade un "yo, sí", en clara referencia a los estudios en instituciones privadas que cursó el propio Sánchez y otros cargos socialistas.