El túnel de Embajadores acoge el simulacro anual de emergencias de Madrid Calle 30

El túnel de Embajadores se convirtió la pasada madrugada en el escenario del simulacro anual de emergencias de Madrid Calle 30. El ejercicio recreó una intervención de gran complejidad y contó con la participación de más de 150 profesionales, entre ellos miembros de la Policía Nacional, Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos, la Dirección General de Emergencias, la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, además de los equipos técnicos de la propia infraestructura.

Las imágenes difundidas muestran el despliegue coordinado de todos los servicios implicados en una práctica que busca mejorar la preparación y respuesta ante posibles incidentes reales en la red viaria subterránea de la capital.