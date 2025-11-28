Ayuso inaugura la Navidad en Sol: "En estos momentos de profunda división toca empezar por apartar lo que nos enfrenta y separa"
La presidenta inaugura el Nacimiento de la Real Casa de Correos y pone en valor "las raíces de Occidente que nos permiten vivir en un Estado de derecho".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este viernes el tradicional Belén de la Real Casa de Correos, que este año permite al visitante adentrarse no solo en el Nacimiento, sino en la trascendente Huida a Egipto, uno de los episodios menos representados de la Sagrada Familia, todo ello envuelto bajo un cielo estrellado representado por 60.000 bombillas led. Ayuso ha animado a madrileños y visitantes a conocerlo en un edificio en el que, como ha remarcado, “se respira auténtica Navidad”.
"En estos momentos de profunda división toca empezar por apartar lo que nos enfrenta y separa en la vida diaria sin esperar a que lo hagan los otros. Creyentes o no, estamos unidos por una herencia universal de miles de años. Unas raíces, Occidente, que son verdad, la que nos hace libres, que nos permiten vivir en un Estado de derecho y valorar la vida. Las que te dicen que, si quieres la paz, has de empezar por trabajar tú por ella sin esperar a que lo hagan otros, aunque al principio no quieran y se resistan. Que por nosotros no sea", ha señalado la presidenta.
Ayuso ha destacado que "el nuevo Papa se ha distinguido por su llamada a una Iglesia abierta, misionera, que tienda puentes en lugar de muros. A construir unidad entre los pueblos y en el mundo. Y también recuerda que unidad no es uniformidad, que debemos tratar de, en un tiempo marcado por la violencia, los prejuicios, el individualismo y los modelos económicos excluyentes, construir puentes para entendernos y para encontrarnos".
Sobre una superficie de 132 metros cuadrados, el público podrá seguir la senda de José, María y el Niño a través de un paisaje desértico que combina la dureza del terreno con la esperanza del retorno. En ese camino, el espectador se encuentra con las impresionantes reproducciones de los templos de Debod y Abu Simbel, el majestuoso río Nilo, la Gran Esfinge de Giza y sus pirámides, además de un puerto fluvial inspirado en la ciudad egipcia de Assiut.
Uno de los elementos más sorprendentes de esta propuesta es el techo de luces, compuesto por más de 60.000 bombillas hada, junto a 120 tiras de leds. El resultado es un firmamento luminoso que simula un cielo nocturno que potencia la grandeza del conjunto, destacando cada figura y construcción. Además, por primera vez, el Belén de la Puerta del Sol se presenta como una experiencia inmersiva 360º, que el visitante puede rodear por completo para descubrir al detalle cada una de las piezas y escenas que lo conforman y que integran 19 construcciones creadas específicamente, otras 15 adaptadas y 22 maquetas de barcos egipcios.
El Belén de la Real Casa de Correos estará abierto al público, gratuitamente, desde hoy y hasta el próximo 6 de enero. Su horario general será desde las 10.00 horas hasta las 22.00 ininterrumpidamente. Hoy y el día 5 de diciembre se podrá visitar de 15.00 a 22.00; el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, de 10.00 a 18.00; y el 6 de enero de 15.00 a 22.00 horas. Permanecerá cerrado los festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero.