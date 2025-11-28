Ayuso inaugura la Navidad en Sol: "En estos momentos de profunda división toca empezar por apartar lo que nos enfrenta y separa"

2 / 6

"En estos momentos de profunda división toca empezar por apartar lo que nos enfrenta y separa en la vida diaria sin esperar a que lo hagan los otros. Creyentes o no, estamos unidos por una herencia universal de miles de años. Unas raíces, Occidente, que son verdad, la que nos hace libres, que nos permiten vivir en un Estado de derecho y valorar la vida. Las que te dicen que, si quieres la paz, has de empezar por trabajar tú por ella sin esperar a que lo hagan otros, aunque al principio no quieran y se resistan. Que por nosotros no sea", ha señalado la presidenta.