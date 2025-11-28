La Complutense invita a un grupo antisemita ilegal en Alemania y calificado como terrorista por EEUU y Canadá

La facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid celebrará este viernes y sábado una serie de actos, bajo el nombre de Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español, contra empresas "sinonistas" y la "complicidad del Estado español con el genocidio palestino" en los que participará la organización Samidoun.

Este grupo está ilegalizado en Alemania, ha sido sancionado por EEUU y en Canadá, donde tiene su sede, pues se le considera una organización terrorista. "La Universidad pública tiene que garantizar el respeto a nuestros valores constitucionales y no puede ser instrumentalizada en contra del pueblo judío", indica el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, que ha enviado una carta al recto de la Complutense, Joaquín Goyache.

"El motivo de esta carta es expresar mi preocupación y rechazo ante la participación de organizaciones como Samidoun, declarada terrorista por varios estados democráticos y conocida por su antisemitismo, en un evento en la Facultad de Ciencias Políticas. Me consta que tú mismo -en referencia al rector- y la decana de la Facultad compartís mi preocupación, que es también la de toda la Consejería y del Gobierno de la Comunidad", señala Viciana.

He enviado una carta al rector de la @unicomplutense para expresarle mi preocupación por el acto que se ha convocado en la Facultad de Ciencias Políticas este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, en el que está prevista la participación de la organización Samidoun, conocida por… pic.twitter.com/HPepfMt7TR — Emilio Viciana (@EVicianaDuro) November 28, 2025

El "empeño por la libertad y la pluralidad" en la Universidad "no puede amparar a grupos delictivos, y menos cuando se arropan en el prestigio de la Universidad pública", manifiesta el consejero, que pide al rector que le aclare cómo se han tomado las decisiones relativas a este evento y qué mecanismos de control o supervisión se han aplicado.

Viciana le pide también que le garantice que se respetan los valores constitucionales y "que no se instrumentaliza la Universidad para ir contra el pueblo judío, ni contra España misma, y menos aún que se usa para enaltecer el terrorismo".