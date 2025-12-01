Fractura de la derecha en Madrid: "Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo"

El distanciamiento que, pleno a pleno en la Asamblea, se evidencia entre Isabel Díaz Ayuso (PP) e Isabel Pérez Moñino (Vox) cristalizó este fin de semana. Los de Santiago Abascal decidieron no acudir a la concentración convocada por Alberto Núñez Feijóo en el Templo de Debod el domingo bajo el lema Efectivamente: ¿mafia o democracia? Una concentración sin siglas y abierta a todos los partidos políticos para mostrar un rechazo frontal a Pedro Sánchez después de que sus colaboradores más cercanos hayan entrado en prisión.

Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, lo justificó así: "Tenemos al PP que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semana se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada". Mientras Revuelta, las juventudes de Vox, convocaron una protesta frente a la sede de los socialistas de la calle Ferraz a la que acudieron tan solo unas decenas de manifestantes pero que se saldó con un detenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid condenó los hechos a través de sus redes sociales mostrando su "rechazo absoluto a la violencia" de esos manifestantes, "algunos, por cierto, llevan largo tiempo molestando a esos vecinos y comercios, todas las tardes". "No parece raro que Vox haya promovido una nueva trifulca, seguramente para restar protagonismo y fuerza a miles de ciudadanos de bien, a quienes agradecemos nuevamente su confianza", dijo haciendo referencia a la concentración de su partido, donde ella tuvo una participación activa. "Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo", resumió.

Mientras el PP cargaba contra el Gobierno de Sánchez y las juventudes de Vox se manifestaban frente a Ferraz, cargas policiales mediante, la líder de la formación en Madrid continuaba su gira para tratar de arrebatarle el voto joven de la región a Ayuso. Pérez Moñino se trasladó a Alcorcón, dentro de su campaña Madrid Sur en Pie, donde arremetió duramente contra los populares.

"Al Partido Popular, a lady Miami (como llaman a Ayuso) les tenemos que decir todos nosotros, sin miedo, que Vox, efectivamente, será la derecha poligonera y a muchísima honra. Y será la que ponga Madrid sur en pie", espetó ante su exigua audiencia. "En su acto de Alcorcón, Vox Madrid pone más tuits contra Ayuso que personas había en su mitin. Allá cada cual a la hora de elegir adversario. En el PP lo tenemos claro: el adversario es el PSOE y el sanchismo. Aunque quizá lo que Vox quiere es perpetuar al PSOE en Alcorcón", replicaron los populares.

Un día después, ya este lunes, en rueda de prensa desde la Asamblea de Madrid tras la Junta de Portavoces, Pérez Moñino ahondó en esa fractura total del bloque de derechas. Utilizando el lenguaje que catapultó a Podemos tras el 15-M, señaló a la "casta política mafiosa del bipartidismo", igualando así al PP con el PSOE. También cargó contra Telemadrid por retransmitir en directo la concentración del Templo de Debod. Más de la mitad de su comparecencia la dedicó la portavoz de Vox a arremeter contra Ayuso y los populares.

Preguntado después por ello, el portavoz parlamentario de los populares madrileños argumentó que para su partido lo primordial es echar a Sánchez de la Moncloa y que si los dirigentes de Vox aspiran a otra cosa tendrán que ser ellos los que den explicaciones. "Creo que en este momento España está viviendo un momento decisivo para su historia. Nuestras instituciones y nuestra democracia, nuestra Constitución están en peligro. Hay un proyecto de demolición institucional. Tenemos una mafia en el Gobierno y creemos que lo importante es concienciar a los españoles de que es necesario un cambio urgente en el Gobierno para desalojar a esa mafia y poder restablecer las instituciones democráticas que todos nos dimos. Quien está en otra película, quien está en otra batalla, quien cree que es más importante sustituir al Partido Popular en la oposición que quitar a Sánchez del Gobierno, pues tendrá que dar explicaciones a sus votantes".

En este sentido, Carlos Díaz Pache cree que existe una diferencia entre los intereses de los votantes de Vox con lo que buscan sus dirigentes. "Yo creo que los votantes de Vox quieren desalojar a Sánchez del poder y que haya un proyecto alternativo. Si los dirigentes de Vox no consideran que lo más importante es desalojar a Sánchez del poder y restablecer las instituciones democráticas, pues tendrán que dar explicaciones".

Así las cosas, y tras lo ocurrido este domingo, Pache lamentó: "Hemos visto que Vox está trabajando para Sánchez incluso los domingos y me parece que es de una gravedad importante para quienes creemos que la urgencia es quitar a Sánchez del poder".

El portavoz parlamentario también ve diferencias entre las dos concentraciones. "Nosotros convocamos una concentración cívica, pacífica, en el Templo de Debod. Decenas de miles de personas acudieron allí. Y como ocurre siempre que el Partido Popular convoca una manifestación, al salir de allí el lugar quedó limpio, perfumado, no hubo ningún incidente, no hubo ningún problema, no hubo ningún detenido, no hubo ningún agente herido. Y así terminan nuestras concentraciones. Si alguien, otras personas convocan en otros lugares con otras intenciones, pues deben ser ellos quienes den las explicaciones correspondientes. Nosotros estamos siempre en contra de la violencia en cualquier tipo de manifestación y lo hacemos también en este caso".