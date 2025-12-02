Almeida saca los colores a Sánchez por renegar de Ábalos: "Vaya forma de ser un desconocido"

José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a dejar claro que no piensa pasar por alto los intentos de Pedro Sánchez de desligarse de José Luis Ábalos. Este martes lo ha evidenciado al acusar al presidente del Gobierno de tomar a los españoles por ingenuos al asegurar que el exministro era para él un "desconocido". Para Almeida, esa explicación solo evidencia la "desesperación" de Sánchez por mantenerse en el cargo.

Y es que Sánchez ha calificado en Rac1 las acusaciones de Ábalos como meras "mentiras", llegando incluso a decir que "desde el punto de vista personal" el exministro era para él "un gran desconocido". El alcalde ha calificado esta versión como "un insulto a la inteligencia".

Así, Almeida ha sacado a relucir episodios como que el hijo de Ábalos "ha contado que Sánchez durmió unas cuantas veces en casa de su padre mientras recorrían también España para recuperar el poder en el PSOE". Un gesto, ha dicho, incompatible con la idea de que ambos apenas se conocían. "Es una ofensa a los españoles", ha remarcado.

También ha recordado los WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. "Hay uno en el que dice expresamente ‘te echo de menos’", confirma, para después añadir con ironía que "vaya forma de ser un desconocido".

En otro punto, el alcalde ha denunciado que pretender ahora que Koldo García —el asesor que "le guardó los avales toda una noche en el Congreso Federal"— fuese "un militante desconocido" para el presidente supone, de nuevo, otro "insulto a la inteligencia de los españoles".

Esa sucesión de incongruencias es, a juicio de Almeida, un reflejo del momento crítico que atraviesa el Gobierno. Según él, Sánchez está "desesperado", no solo por mantenerse en La Moncloa, sino porque "posiblemente sabe que de los cuatro que iban en el coche, ya hay tres que están en prisión".