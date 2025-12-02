El Gobierno de Ayuso se prepara para el choque con Mónica García por su plan contra la gripe

El Ministerio reúne este miércoles a las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública para tratar las estrategias de control e inspección de infecciones respiratorias, entre ellas, la gripe, con un documento que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso considera "manifiestamente mejorable" pues presenta "deficiencias técnicas" que, como tales, no pueden ser aceptadas por la Comunidad de Madrid.

Y es que desde el Ejecutivo madrileño lamentan que nuevamente, el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García quiera convertir "un asunto tan serio y de interés general", como es la salud pública, en un elemento de "confrontación política", y en el caso de la Comunidad de Madrid, en "ataques directos" a la gestión de Díaz Ayuso.

Por este motivo, señalan fuentes de la Consejería de Sanidad, la directora general de Salud Pública de la región, Elena Andradas, asistirá este miércoles a la Comisión de Salud Pública con una propuesta de texto que "subsana estas deficiencias", incorporando medidas de recomendación escalables en cada comunidad autónoma en función de su situación de riesgo.

Según fuentes del departamento dirigido por Fátima Matute, la postura de la Comunidad de Madrid es "clara": "Aporta ideas de mejora frente a la estrategia de confrontación del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, que, en el caso de Madrid, son ataques directos".

Desde el Gobierno autonómico no son optimistas y creen que es posible que se repita lo que ha ocurrido en los últimos dos años desde que Mónica García está al frente de este Ministerio: "Ataque a Madrid para luego incorporar las propuestas del Ejecutivo regional".

Y afean que este asunto no haya estado preparado con anterioridad, como ya ocurriera hace dos años, al comenzar su mandato como ministra, cuando García se marchó de vacaciones en pleno incremento de la gripe. "Debería haberse abordado previamente y no esperar más, poniendo trabas a las comunidades autónomas, toda vez que, en el caso de Madrid, las medidas están adoptadas y la hoja de ruta es clara".

El protocolo de Sanidad

El protocolo de recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas que debatirá este miércoles la Comisión de Salud Pública, al que ha tenido acceso EFE, es en esencia el mismo que el Ministerio de Sanidad intentó poner en marcha, sin éxito, la temporada pasada, con cuatro escenarios de riesgo y una serie de medidas asociadas a cada uno, en donde se recupera la mascarilla en centros sanitarios, que pasará de recomendada a obligatoria en los peores momentos de contagios, y aconseja la reubicación o baja de los trabajadores de residencias y el refuerzo del teletrabajo.

Escenario 0: con síntomas, siempre mascarilla

En una situación interepidémica o basal se recomienda ponerse siempre mascarilla con síntomas a mayores de 6 años, salvo quienes tengan "algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria" que pueda verse agravada por el cubrebocas o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela. También se desaconseja cuando "resulte incompatible con la naturaleza de las actividades que se estén realizando".

Durante toda la temporada se debe recomendar la vacunación, la higiene respiratoria y de manos; priorizar espacios al aire libre, evitar aglomeraciones y ventilar los espacios.

Escenario 1: recomendada en centros sanitarios

Cuando los indicadores de trasmisibilidad estén en nivel bajo o moderado, se recomienda que las personas con síntomas usen mascarilla y que, "en la medida de lo posible", minimicen interacciones y apliquen las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores a tener síntomas, extremando los contactos con grupos vulnerables. Si su puesto lo permite, que teletrabajen.

Los trabajadores de las residencias con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no tengan contacto directo con personas vulnerables y, de no ser posible, darse de baja los 5 primeros días tras iniciar síntomas. Cuando se reincorporen seguirán utilizando permanentemente la mascarilla hasta la remisión completa.

En los hospitales, centros de salud y similares se recomendará mascarilla tanto a personal sanitario como pacientes y acompañantes en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos quimioterápicos o unidades de trasplantados.

Escenario 2: indicada en salas de espera y urgencias

Para las personas con síntomas se reforzarán las medidas del anterior escenario. Y se impulsarán medidas que "eviten la aglomeración" de trabajadores en espacios cerrados.

En los centros residenciales se recomendará la mascarilla "activamente" a personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves. De forma "permanente" se aconsejará a "todos los trabajadores de los ámbitos vulnerables", pero no a pacientes o residentes, "valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine".

Se podrán "restringir las visitas de cortesía" evaluando antes "la repercusión emocional" de esta actuación. Los trabajadores contagiados en contacto con vulnerables que no puedan reubicarse deberán ser dados de baja "los días indicados de aislamiento".

En los centros sanitarios, la mascarilla estará "indicada" para trabajadores, pacientes y acompañantes en lugares comunes como salas de espera o urgencias hospitalarias, "valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine".

Tendrán que activarse los planes de continuidad para asegurar la asistencia sanitaria ante un incremento de la demanda asistencial, y se incrementarán, si es necesario, las capacidades de los servicios de urgencias y de UCI.

Escenario 3: medidas adicionales y "excepcionales"

Cuando los indicadores se encuentren en un nivel "muy alto" o haya información que apunte a un "riesgo pandémico" se añadirán otras medidas como el refuerzo de la coordinación mediante la convocatoria extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial.

En caso necesario, "se podrá valorar la adopción de medidas adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica", concluye.