El mayor evento del sector inmobiliario abandona Barcelona y elige Madrid: "Así es como crece una región"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que la región será la sede de la próxima edición de The District World Summit, el mayor evento europeo del sector inmobiliario.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha destacado la relevancia de este congreso durante la visita que ha realizado a las instalaciones del Movistar Arena que este año celebra el 20º aniversario de su reapertura. "Así es como crece también una región. Y esto nos demuestra que somos uno de los lugares más atractivos para estar ahora mismo donde todo el mundo quiere disfrutar, crecer y que las oportunidades se sigan multiplicando para todos", ha enfatizado la presidenta madrileña.

Tras cuatro ediciones consecutivas en Barcelona, The District aterrizará en IFEMA del 22 al 24 de septiembre de 2026, consolidando a Madrid como uno de los principales polos de atracción de capital, talento y grandes citas internacionales.

Con una previsión de asistencia de más de 15.000 profesionales del sector, The District 2026 será una de las ferias más influyentes del próximo año. En la última edición, el evento congregó a 14.537 personas de 37 países diferentes y generó un impacto económico superior a los 35 millones de euros.

La región se consolida como el principal destino de congresos internacionales que se celebran en España y suma a su agenda algunos de los grandes eventos que acogerá en los próximos años, como el Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026, la NFL, el Maratón Internacional de Madrid, el EuroBasket 2029 o el Mundial de Fútbol de 2030.