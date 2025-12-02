Fátima Matute, primera mujer española en recibir en Chicago la máxima distinción mundial en radiología

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sido nombrada este lunes en Chicago (EE.UU.) Miembro Honorífico de la Radiological Society of North America (RSNA), el máximo reconocimiento mundial a un especialista de diagnóstico por imagen (radiólogo).

Matute es la primera mujer española que lo recibe en los 110 años de historia de la RSNA y ha querido compartir esta distinción con todos los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). "Mis compañeros del SERMAS hacen posible que tengamos una de las mejores sanidades del mundo", ha enfatizado Matute, para añadir que se ha reconocido la "excelente gestión en esta materia de la Comunidad de Madrid".

La consejera participa hasta el 4 de diciembre en la Asamblea Científica y Reunión Anual de la RSNA, donde compartirá el modelo sanitario de Madrid con expertos en radiología y diagnóstico por imagen de más de 153 países