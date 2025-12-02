"¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo falte?": Ayuso aprueba un plan para personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid publica este martes en su web y en el Boletín Oficial de la región (BOCM) el documento oficial del Plan de Vida, una herramienta que permite a las personas con discapacidad expresar cómo desean vivir y evitar que los progenitores tengan la preocupación de lo que les va a suceder a sus familiares en el momento en que ellos fallezcan, y puedan desarrollar su vida con dignidad y plenitud.

Se trata de un instrumento accesible y adaptado a todas las discapacidades que garantiza algo fundamental: que cada persona pueda decidir sobre su proyecto de vida y que, además, ofrece tranquilidad a los padres al permitirles trazar el mejor destino para sus hijos con discapacidad cuando ya no estén. Y es que algunos padres habían expresado su preocupación a la presidenta madrileña. "Qué va a pasar con mi hijo cuando yo falte", por lo que Isabel Díaz Ayuso se comprometió a sacar este plan adelante durante el Debate sobre el estado de la región.

El Plan de Vida contempla multitud de situaciones cotidianas que permiten reflejar todas y cada una de sus preferencias y hábitos personales: desde cuántas horas desean dormir o si desean una dieta específica, hasta la frecuencia con la que quieren hacer ejercicio, a quién avisar en caso de enfermedad, qué visitas recibir o qué propuestas de ocio prefieren. También pueden indicar si quieren compartir habitación, participar en actividades de su asociación, centro o en una parroquia, si consienten la cesión de su imagen o explicar qué terapias les resultan más efectivas.

En esta misma línea, el Plan de Vida facilitará que en las nuevas residencias de mayores se habiliten unidades específicas para que los hijos con discapacidad puedan convivir junto a sus padres, con autonomía y atención personalizada, pero compartiendo tiempo y espacio para mantener el vínculo afectivo.

La Comunidad de Madrid está implantando la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, que consta de 316 medidas y una inversión de 4.800 millones de euros. En ella participan todas las consejerías y se trabaja bajo tres ejes fundamentales: atención temprana, discapacidad intelectual, física y sensorial, y enfermedad mental grave y duradera.

Además, el Gobierno regional acaba de aprobar la firma de un convenio de colaboración entre las consejerías de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de Digitalización y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para incrementar hasta un 33% la resolución de expedientes de valoración del grado de discapacidad. Con ello se alcanzarán los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones.