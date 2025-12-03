La Policía cierra 20 narcopisos en Madrid y detiene a 42 personas en su última operación

Cuarenta y dos detenidos y una veintena de narcopisos desmantelados: ese es el saldo de la última operación de la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid durante el último trimestre de 2025.

Dicha macrooperación ha dejado un reguero de intervenciones en distintos puntos de la región. En Retiro, un local que fingía ser asociación cannábica acabó con cinco detenidos —presidente, secretario, tesorero y dos empleados— después de que los agentes encontraran marihuana, vapers y cigarrillos adulterados, además de dinero en efectivo. En La Latina, dos pisos del mismo portal funcionaban como taller y distribuidora: cayeron tres personas y se intervinieron cocaína, hachís, armas blancas, réplicas de armas de fuego y material para cultivo hidropónico.

En octubre, la Policía desmanteló en Fuencarral un punto de venta donde se distribuían mefedrona y metanfetamina. En Parla, los consumidores entraban al narcopiso tras forzar el bombín del portal; tres detenidos y más drogas incautadas. Y otro local camuflado como club cannábico terminó con dos arrestados y 3.000 euros intervenidos.

Y todavía más: los agentes encontraron 2.000 plantas y unos 300 kilos de marihuana escondidos en botes de cristal dentro de un inmueble de Móstoles, además de sorprender a un conductor con 100 bolsas ya preparadas del mismo negocio. En Alcorcón, una investigación de meses culminó en noviembre con dos varones detenidos por tráfico de drogas y defraudación eléctrica, además de 100 gramos de cocaína de gran pureza, 3.000 euros y 22.000 pesos dominicanos.

En lo que va de año, el cómputo total suma 113 narcopisos desarticulados y 271 personas detenidas por actividades delictivas relacionadas con este tipo de puntos de venta. "Jamás en nuestra Comunidad hemos abordado con tanta intensidad una cuestión como es la del tráfico de drogas", resumió este martes el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Su compromiso, dijo, es mantener el ritmo: "Vamos a seguir exactamente en esa dirección, con la mayor intensidad, porque sabemos que eso es lo que interesa a los vecinos".