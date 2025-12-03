Los médicos de Madrid convocan 4 días de huelga y avisan a Mónica García: será indefinida "si no atiende las demandas"

"Frente a la inacción de las administraciones y la persistente falta de soluciones" del ministerio encabezado por Mónica García, los médicos de la Comunidad de Madrid vuelven a plantarse. Del 9 al 12 de diciembre, el colectivo está llamado a un parón de cuatro días que busca la aprobación de un Estatuto propio que "dignifique" su trabajo y corrija unas condiciones laborales que califican de "injustas".

La convocatoria, registrada por AMYTS, será simultánea en toda España. En el caso de la capital, la huelga dará su pistoletazo de salida con una manifestación el 9 de diciembre que arrancará a las 10:00 horas desde el Congreso de los Diputados y llegará hasta el Ministerio de Sanidad. En palabras del sindicato, las movilizaciones continuarán para "dejar claro" a la ministra que "las justas reivindicaciones médicas y facultativas no se van a detener".

La huelga afectará a todos los médicos y facultativos madrileños, desde Atención Primaria hasta Hospitalaria y Extrahospitalaria, pasando por MIR y FSE, y también alcanzará a los profesionales de la Fundación Jiménez Díaz, Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos, Torrejón y el Hospital Gómez Ulla, donde la desigualdad retributiva con el SERMAS es uno de los principales reclamos.

La profesión lleva meses avisando. Tras la huelga "masiva" del pasado 3 de octubre, AMYTS advierte ahora que el colectivo no piensa rebajar la presión. De hecho, aseguran que tres de cada cuatro médicos de la Comunidad están dispuestos a ir a la nueva convocatoria.

Sin ser esta suficiente, desde APEMYF —plataforma a la que pertenece el sindicato— ya han marcado en rojo los días 14 y 15 de enero de 2026 como nuevas jornadas de parón, preludio de "acciones de carácter indefinido" si Sanidad sigue sin escuchar sus demandas.

En Madrid, la lista de ruegos es conocida: un nuevo modelo de carrera profesional; el reconocimiento retributivo a la singularidad y responsabilidad del trabajo médico; jubilación anticipada; subida del pago de guardias al 175%; devolución del complemento perdido por la paga extra de 2010; mejoras para los residentes; igualdad de valoración entre centros; y un plan específico para Odontología de Atención Primaria, entre otras reivindicaciones.

"Además de la reforma del Estatuto Marco que ha levantado a la profesión, se recuerda que la competencia de Sanidad está transferida a las comunidades y que en su mano está también implementar mejoras médicas para asegurar una atención de la máxima calidad a la población", cierra AMYTS en su escrito. Por eso, el sindicato dice "basta" e invita a todos los facultativos a secundar los paros y unirse a la marcha del próximo martes, que culminará frente al organismo que consideran principal responsable de este bloqueo.