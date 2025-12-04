Celebración de la Constitución de alto voltaje: de Sol al acto del delegado en el edificio que ardió en la Guerra Civil

Un año más los actos con motivo del Día de la Constitución estarán envueltos en polémica y tendrán un componente de alto voltaje político. La ruptura entre La Moncloa y la Puerta del Sol volverá a escenificarse con dos actos paralelos: el institucional, que organiza la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, y el alternativo, que llevará a cabo el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Pero si en 2024 el acto convocado por Delegación del Gobierno en las Galerías Reales se celebró un día después del organizado por la Comunidad de Madrid, en esta ocasión coincidirán ambos el viernes: Isabel Díaz Ayuso presidirá el acto en la sede del Ejecutivo regional y Martín, acompañado por dirigentes gubernamentales, lo hará en las antiguas Escuelas Pías de San Fernando después de que Sol no haya cursado invitación a ningún representante de Moncloa.

"El delegado ha montado una fiesta de cumpleaños", valoró este miércoles el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García. Una fiesta que a buen seguro se tornará en aquelarre contra Ayuso. El lugar elegido por Martín – las antiguas Escuelas Pías de San Fernando- es un inmueble ubicado en el centro de la capital que fue destruido durante los primeros días de la Guerra Civil por el bando republicano.

El año pasado, y a pesar de no haber recibido invitación, el delegado irrumpió en la Real Casa de Correos –"epicentro de vetos, bulos y amenazas", según sus propias palabras— donde arremetió duramente ante los medios contra la jefa del Ejecutivo regional. Moncloa y Sol habían llegado a un punto de difícil retorno en sus relaciones pero la situación se volvió irreversible desde el momento en que se conoció que Moncloa filtró los datos reservados de su pareja, Alberto González Amador, para tratar de erosionarla políticamente. Un año después el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por aquella filtración.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ya anunció el lunes que no acudirá a este acto alternativo porque el anfitrión es "el delegado del sanchismo" en Madrid, que tiene como objetivo "demoler la Constitución". La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, está invitada a los dos y el lunes aún no había decidido a cuál ir, según dijo. "A un lado está el pueblo español y al otro, una casta política mafiosa, que desangra al pueblo para beneficiarse de forma propia". PSOE y Más Madrid asistirán a ambos.

"La Administración general del Estado celebra el Día de la Constitución junto con su majestad el Rey en el Congreso de los Diputados. Y un día antes, como es habitual, se celebra en la Real Casa de Correos con toda la sociedad civil madrileña", recordó el portavoz del Ejecutivo madrileño este miércoles tras el Consejo de Gobierno.

El delegado, por su parte, arremetió contra la presidenta por hacer uso de la "confrontación" y recurrir a la "deslealtad institucional" al no invitarle al acto de Sol. "Sintiéndolo mucho, me veo obligado por responsabilidad institucional a garantizar que este delegado del Gobierno de España en Madrid vaya a poder tener voz en un día tan significativo".

El Ayuntamiento de Madrid celebrará también su tradicional acto este miércoles. En un principio el alcalde había anunciado que este año se celebraría en la Plaza de Villa de París, sede del Tribunal Supremo, uno de los pilares "del Estado de Derecho", dijo. "Y para todos aquellos mal pensados, (el acto) viene de antes de esa sentencia, se plantea con tiempo", explicó José Luis Martínez Almeida en alusión indirecta al fallo sobre el exfiscal general del Estado.

Finalmente, y ante las previsiones de lluvia, tendrá lugar en el Palacio de Cibeles y contará con la participación del presidente del Pleno del Consistorio, Borja Fanjul, varios miembros del gobierno municipal, portavoces de los grupos, cronistas de la Villa y alumnos de sexto de Primaria del colegio Maristas de Chamberí, quienes leerán varios artículos de la Carta Magna.