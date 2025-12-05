Ayuso alerta sobre el 'procés' socialista español y sitúa a la prensa libre como protagonista del Día de la Constitución

No hay celebración de la Constitución tranquila en la Puerta del Sol. De unos años a esta parte, el kilómetro cero de España se convierte en epicentro de batallas políticas y en esta ocasión no iba a ser diferente.

A las tiranteces habituales entre Moncloa y Sol, que han provocado un año más que el delegado del Gobierno organizara un acto alternativo de desagravio, y a la reciente condena del fiscal general, se le une en esta ocasión la polémica en torno al Hospital de Torrejón de Ardoz. La presidenta llevaba dos días guardando silencio, hasta este viernes cuando decidió abordarla. "Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia; con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños".

Más allá de esta cuestión, hay un asunto que Isabel Díaz Ayuso ha introducido en sus discursos esta última semana. Lo hizo primero el miércoles, durante la entrega de unos premios organizada por El Confidencial, y lo ha vuelto a hacer este viernes, en el acto institucional para conmemorar la Constitución Española.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se caracteriza por no alterar demasiado sus intervenciones en lo mollar. Ha sido de las primeras voces, también en su partido, en advertir sobre la deriva sanchista y las consecuencias que de ello iban a derivarse. De ahí que los matices, sutiles pero importantes, carezcan de relevancia.

No es la primera vez que la presidenta habla del papel fundamental de la prensa ni de su importancia en una sociedad libre, defendiéndola así de los ataques del Gobierno y de sus voceros abajofirmantes, pero sí es la primera ocasión en la que advierte sobre lo pernicioso de las "desconfianzas" y "sospechas"; "es decir, que según quién escriba, desde qué medio, quién juzgue, investigue, legisle u opine tiene carta de credibilidad o presunción de inocencia o culpabilidad".

Esto lo expuso el pasado miércoles y hoy, durante el acto institucional celebrado en la Real Casa de Correos, volvió a incidir en ello. "¿Cómo hemos empezado a sospechar de escritores, periodistas, artistas, jueces o fiscales, y tienen o no presunción de veracidad o inocencia, o son culpables por el hecho de ser de un bando? ¿Cuándo hemos hecho norma del este es de los míos o de los otros?", se preguntó. "Juntos hemos hecho cosas increíbles. ¿Dónde vamos partidos? ¿A qué nación le ha ido mejor así? ¿En qué momento se han empezado a fabricar las pasiones de invernadero que se cultivan para que quienes no han vivido la España de bandos sientan una necesidad identitaria y de combate contra el otro?".

En este punto, la presidenta pasó a advertir sobre la extensión del llamado procés catalán al resto de España de la mano del PSOE. Esto es, cómo una clase política acorralada por la corrupción fue capaz de idear una ensoñación e inocularla a un pueblo al que llevó al abismo. "Nos habíamos acostumbrado, algo incomprensible, a que en algunas zonas de España el a quién se vota o por qué partido se presenta uno, pesa y es motivo de aislamiento, descrédito y cancelación. Pero, como era de esperar por no hacer lo correcto, estos males están llegando a España entera. Y lo peor: los están asimilando las nuevas generaciones", avisó.

"Cuestionarse qué somos, dónde vamos como Nación, es pura biografía, es normal. Lo que nos enferma es alimentar lo que nos odia y nos empequeñece. Algo que desde hace tiempo se hace desde dentro de España y en colaboración con quien la detesta desde fuera, ante los ojos del mundo, lo que nos aísla".

Como en cada uno de sus discursos de este tipo, Ayuso puso también en valor la importancia del mestizaje en este Madrid de todos los acentos, idea que en un principio iba encaminada a combatir los nacionalismos periférios pero que últimamente los incluye a todos. También al que representa Vox, que se afana cada día en enfrentarla a su modelo.

"Desde esta región salerosa, que está atravesando uno de los mejores momentos de su historia, queremos reafirmar nuestro compromiso con la libertad, con España y nuestro ser hispanoamericano. Porque en Madrid no hay maquetos, ni charnegos, ni panchitos. Somos madrileños de Galicia, de Valencia, de Venezuela. Como siempre a lo largo de los siglos, somos un cruce de caminos que no inventamos los que estamos aquí. Sólo nos comprometemos a no trasformar una herencia para empequeñecerla a nuestra conveniencia", expuso en clara alusión a los de Santiago Abascal.

La presidenta volvió a realizar una oda a la libertad. "Libertad para crear (o no) una familia. Para elegir dónde residir, dónde trabajar y con quién. Libertad de conciencia; de expresión ante la verdad; religiosa; de culto; para pleitear en caso de disconformidad; para manifestarse; para pensar diferente; para no tener que recordar por Ley; ni opinar de determinada manera para ser premiado; ni tener que pedir perdón para ser según el libro de otros".

Pero también habló de obligaciones, como la de "cuidar con decoro las instituciones, los poderes del Estado y la labor de sus funcionarios. Su no instrumentalización puesto que son de todos, y la asunción de que la alternancia política ha de darse bajo unas mismas reglas del juego sagradas". O "la obligación de respetar las sentencias, los artículos de opinión o a los artistas, nos gusten o no. Porque los premios y las ayudas no pueden tasarse ideológicamente".

El papel de la prensa, fundamental en los últimos tiempos para destapar todas las corruptelas que cercan al Gobierno, fue así el protagonista indiscutible de este Día de la Constitución. De ella habló también Mariló Montero quien, junto al influener Tomás Páramo, tomó la palabra durante el acto celebrado en la Real Casa de Correos. La periodista reivindicó el artículo 20 de la Constitución, que "consagró el derecho a expresar y recibir información veraz sin censura previa". Y es que, como apuntó, "la prensa no está para servir al poder, sino para vigilarlo".

La presidenta concluyó pidiendo que "no permitamos que el interés particular eche por tierra todo lo logrado en estos 47 años. Que la llamada dictadura de las minorías desbarate nuestro futuro en común". Ayuso subrayó que "hemos de dar nuestra mejor versión cada uno desde su posición". Para que no nos acostumbremos a que todo vale o a que otros son peores y "total, qué más da", bajo el terrible individualismo. A quemar las naves de manera cortoplacista. Hemos llegado hasta aquí porque hace medio siglo, con determinación, inteligencia, generosidad y prudencia, de la Ley a la Ley, España fue devuelta a todos los españoles. Repitámoslo una y mil veces: la unión nos hace más fuertes. España ya ha sufrido suficiente por culpa de divisiones y enfrentamientos. ¿Y si emprendemos el camino que reinicie esta gran nación y volvemos a casarnos con los mejores episodios de nuestra Historia?".