Inspectores de la CAM desmienten a 'El País': "No existe evidencia de que se reutilizó material sanitario"

Las inspecciones llevadas a cabo este viernes por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, concluyen que no existe evidencia que indique reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón.

Ante la información publicada este viernes en El País sobre la posible reutilización de catéteres empleados en la actividad de cardiología-hemodinámica, técnicos de la Dirección se han desplazado desde primera hora al centro para realizar labores de inspección con el fin de verificar de manera objetiva y se han reunido con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización. Estos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material.

Los inspectores han realizado una revisión de los registros de la central de esterilización, "sin que exista constancia" de procesos aplicados a material desechable de un solo uso, como recoge el informe ejecutivo de la Dirección. Igualmente han efectuado la verificación del material almacenado en la unidad de cardiologíahemodinámica, confirmando que los catéteres disponibles "cuentan con marcado CE y proceden de fabricantes". Por último, han realizado una inspección de residuos y zonas de almacenamiento, confirmando que no existe material de un solo uso previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación.

El informe concluye que las actuaciones inspectoras realizadas en el centro no han puesto de manifiesto "ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso". "La revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos es coherente con las manifestaciones del equipo directivo y de las unidades implicadas", informa la Consejería de Sanidad a través de un comunicado.

La presidenta rompió este viernes su silencio en relación a esta polémica. Lo hizo dos días después de que El País desvelara unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, instando a aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos. Durante su discurso en el acto institucional por el Día de la Constitución, Isabel Díaz Ayuso dejó claro que "cualquier mala práctica será erradicada con contundencia; que, con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños".

"Tenemos unos grandes profesionales, como sucede el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses", afirmó la presidenta, que subrayó que "esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida".

Las primeras pesquisas llevadas a cabo por los técnicos de la Consejería que dirige Fátima Matute arrojaron también que las cifras de las listas de espera "están en la media o por debajo de ella" en todas las categorías. En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2); en quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto; en pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales.

Así las cosas, desde la Consejería de Sanidad concluyen que la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido "satisfactoria". Y es que las tres listas de espera demuestran una tendencia de mejora sostenida.

Además, este hospital ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8%, pasando del 1.168 a 1.201 profesionales; mientras que la actividad asistencial también ha aumentado. Y el índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta de satisfacción de los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), es de 8,5.

Todos los años la Consejería de Sanidad realiza controles continuos: auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad y de gestión económica. En ninguna de ellas -alrededor de 40 en el ejercicio presente-, se ha detectado las irregularidades denunciadas, señalan. Estos controles se han intensificado en esta semana nada más tener conocimiento de la conversación grabada; de hecho, actualmente hay dos equipos recabando información.

"Por los datos que constan en la Consejería nunca hubo sospecha de malas prácticas", señalan fuentes de la Puerta del Sol, que añaden que "rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la Sanidad de la Comunidad de Madrid".