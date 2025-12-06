Ayuso asegura que los audios "están sacados de contexto": en Ribera Salud existe "una pugna" de poder

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso se encuentra estos días enfrascado en la tarea de investigar lo sucedido en el Hospital de Torrejón de Ardoz. No dejó pasar ni un día desde que saltara la polémica al filtrarse un audio del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que animaba a una veintena de cargos del grupo y del hospital a subir las listas de espera y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Tras el escándalo que supuso conocer estas órdenes, también se supo que se despidió a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético interno esas instrucciones dadas por Gallart alertando de la "vulneración de los derechos de los pacientes" que suponían.

Los resultados que, de momento, han arrojado las pesquisas de los técnicos de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que se personaron en el centro nada más conocerse las denuncias publicadas por El País, tranquilizan al Ejecutivo madrileño. Las cifras de las listas de espera "están en la media o por debajo de ella" en todas las categorías; el hospital ha incrementado su plantilla en el último año; la actividad asistencial también ha aumentado; y los pacientes valoran satisfactoriamente la atención.

Además, los técnicos también desmintieron la última información que al respecto publicó el diario de Prisa: no existe evidencia que indique que se hayan reutilizado productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón, concluyeron. Tampoco se detectó ninguna de las irregularidades denunciadas en las anteriores inspecciones que se realizan de forma periódica.

La presidenta rompió este viernes su silencio al respecto de este asunto. Lo hizo durante su intervención en el ato institucional que, como todos los años, organiza la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Constitución. "Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia", afirmó. Un día después, desde los actos organizados por el Congreso de los Diputados por este aniversario, volvió a incidir en ello.

Ahora bien, quiso añadir que "los audios están sacados de contexto" y pidió que se "publiquen íntegramente en honor a la verdad porque es una conversación privada". Y es que, tal y como consta en otro audio de esa misma reunión al que ha tenido acceso Libertad Digital, Gallart se mostró dispuesto a continuar con el proyecto "aunque la rentabilidad sea cero".

"(...) O sea, no va a ser un negocio nunca Torrejón. Y se lo hemos dicho a la Administración. La Administración sabe que no hemos venido aquí a ganar dinero porque sería imposible ganarlo, ¿vale? Tan solo es, oye, garanticemos un servicio de calidad con la consideración de que tenemos unos recursos limitados".

Ayuso subrayó este sábado desde la Cámara Baja que "cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer negocio, y que haga prevalecer una vida sobre la otra, tendrá respuesta contundente y sin paliativos", pero pidió que "en honor a la verdad se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada en una pugna entre directivos". Y es que tanto fuentes de Sol como de la propia Consejería de Sanidad ponen el foco desde este jueves en las rencillas que existen entre los propios directivos de Ribera Salud que convertirían este caso es una suerte de vendetta.

"No hay derecho a que (estas rencillas) se trasladen ni a todo el sistema sanitario ni mucho menos a los profesionales sanitarios del hospital de Torrejón, a quienes quiero agradecer su trabajo y a quienes quiero darles todo mi apoyo", señaló la presidenta, "porque aquí ha habido dos denuncias: la primera, que se obligaba a aumentar las listas de espera por un interés político y otra, que se ha estado reutilizando material médico, o que incluso se han encontrado restos humanos en las camas del hospital, lo que es gravísimo".

Todo mi apoyo al personal del Hospital de Torrejón. Cuya última auditoría demuestra la alta satisfacción de sus pacientes, sus mejores listas de espera y el trabajo bien hecho. Ahora, que nos hablen de la huelga de médicos en toda España. pic.twitter.com/0Y65hkWo5n — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 6, 2025

La presidenta regional resumió el trabajo realizado por su Gobierno esta semana, el que "tendrían que hacer todos los medios de comunicación también y les animo a ello", dijo. En primer lugar, "abrir una nueva inspección, que se une a las 40 inspecciones anuales que tiene el hospital de Torrejón y que, por supuesto, vamos a seguir incrementando porque no lo queremos dejar aquí ¿Y qué se arroja de esta inspección? Que este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6 de 10 de media; que hay rencillas entre los directivos; que los datos de espera de este hospital son inmejorables, y animo a comparar los datos de espera del Hospital de Torrejón con los demás hospitales de otras regiones; que han aumentado su plantilla; que han aumentado la actividad; que no ha habido quejas hasta el momento".

Es por este motivo que considera que "no se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario, por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana, o a los profesionales de este hospital, porque si dicen que se ha utilizado material reutilizado desde otros pacientes, eso significa que ha habido negligencia por parte de los enfermeros y del profesional sanitario del hospital y eso no lo voy a asumir".

Tras conocerse el audio filtrado a El País, 39 jefes de servicio y supervisores de Enfermería del Hospital de Torrejón de Ardoz firmaron una carta en la que aseguran que han actuado "con responsabilidad" en los 14 años que el centro lleva en marcha. "Nunca hemos adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los mismos y sus familiares", indican en la misiva, que acompañan con sus nombres y firmas. "Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación, para hacer del Hospital el orgullo de Torrejón", concluyen.

El presidente del Gobierno no perdió ocasión en referirse veladamente a este asunto también este sábado, después de las declaraciones de Ayuso. Durante su intervención con los medios en el Congreso mencionó el artículo 43 de la Constitución, que habla sobre el derecho a una sanidad pública: "Ante los recortes, los aumentos de la lista de espera, y también las privatizaciones que se están haciendo por parte de la administración del Partido Popular allí donde gobiernan (…), el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano. Va a utilizar todas las herramientas del Estado de derecho para defender y hacer realidad ese artículo 43".

Ese "artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre Son las mismas empresas afines a administraciones del Partido Popular". Y la ministra de Sanidad, Mónica García, añadió: "El problema es que no es un fallo del sistema, no son rencillas entre directivos. Es el modelo del servicio madrileño de salud, cualquiera puede ver el flujo de la pública a la privada. Y detrás de ese flujo, los 5.000 millones que han ido al Quirón y los cientos de millones a Ribera. Es el modelo del PP".