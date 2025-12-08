Fátima Matute, sobre las críticas de la izquierda al hospital de Torrejón: "Son mezquinos, mienten vilmente"

La izquierda política y mediática vuelve a la carga contra la Comunidad de Madrid. Tras la publicación de El País de unos audios del CEO del Hospital de Torrejón de Ardoz la maquinaria del Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra Mónica García a la cabeza, se ha vuelto contra el modelo de la gestión privada de hospitales que funciona con éxito en Madrid y otras CCAA. García ha anunciado que derogará la ley que permite este modelo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha dicho que "lo que nos da pena es que manoseen la sanidad para atacar a la CAM, desprestigien nuestro bien más preciado y que siembren el caos y la duda entre la población y, además, que ataquen a los profesionales que son los que hacen la asistencia".

Sobre lo sucedido en Torrejón de Ardoz ha contado que "cuando nos enteramos de esa conversación sesgada, que hay que conocer, porque han salido otros fragmentos, toda la conversación para sacar conclusiones, lo primero que hubo fue estupor e incertidumbre. Pero yo tenía cierta tranquilidad porque en nuestros hospitales hacemos un control y una auditoría constante. Una evaluación continua. Con lo cual, hasta el momento no había indicios de que estuviera pasando nada, ya llevábamos 40 auditorías". "No obstante, esa misma mañana mandamos a dos equipos de inspectores al hospital, hicimos una nueva auditoría de listas de espera y de datos tozudos y nos dimos cuenta de que esas listas de espera tienen una tendencia descendente", ha añadido.

"Otro de los temas que me preocupó mucho es cuando dieron una información de que se reutilizaba material y que había restos humanos en las camas de los pacientes. Eso es una auténtica barbaridad porque puede producir verdadero desasosiego en la gente que está sentada en su casa y está enferma. Esa inspección en ese mismo día fuimos a la central de esterilización. Y comprobamos el material. Vimos que todo estaba correcto", ha apuntado la consejera de la CAM.

Fátima Matute ha insistido en que "son viles, son mezquinos. Realmente ni a la ministra ni a toda la gente que está ahí le importa el tesoro más preciado que tenemos, que es la sanidad, y, desde luego, no les importa alarmar a la población. Lo que tengo que hacer como consejera es informar sin alarmar y es una cosa que no les consiento igual que hicieron con los cribados porque utilizan la sanidad para su rédito propio, para sacar tajada política y para producir una alteración e intentar hacer un daño en nuestro sistema sanitario que es excelente en toda Europa y a una colaboración público-privada que, desde luego, con unas reglas del juego bien establecidas ha demostrado que da una asistencia excelente y ahí están los resultados de tener los mejores hospitales en el mundo. De los 10 mejores hospitales de España, 6 están en la Comunidad de Madrid".

"Realmente, ¿qué pretenden?", se ha preguntado Fátima Matute que quiere que "dejen de manosear nuestra sanidad y que se pongan a trabajar, que falta le hace a la ministra dedicarse a la sanidad en la que tiene a todo el mundo en su contra con una huelga mañana que a lo mejor es lo que quiere tapar entre otras cosas de su ineficiencia".

Contundencia desde la CAM

Sobre las consecuencias de lo sucedido en Torrejón ha dicho la consejera de Sanidad de la CAM que "nosotros vamos a ser contundentes porque además no es la primera vez que lo hacen y que mienten vilmente. Lo hicieron en el 12 de Octubre con la central de esterilización enseñando fotos absurdas y que no se las tragaba nadie, pero lo que tenemos que hacer es aplicar el método con pausa, pero sin prisa y hacer las cosas bien". "Vamos a analizar qué estaba ocurriendo. Los datos nos avalan. Una vez que tengamos todo nos vamos a reunir mañana con el presidente de la empresa que gestiona Ribera Salud y yo sé que van a tomar acciones legales. Con todo eso la CAM va a ser contundente tanto si se ha pretendido hacer algo irregular o descubriésemos que se ha hecho algo mal, que hasta ahora puedo decir que no hay nada que haya hecho en contra de nuestros estándares de calidad y excelencia, pero desde luego vamos a ser absolutamente implacables", ha explicado.

En este sentido, Fátima Matute ha dicho que "todos los profesionales que están en ese hospital se les están poniendo en duda. Porque tú puedes dar una orden pero yo como médico por mi código deontológico nunca voy a aceptar eso. Sugieren que hay una connivencia de los profesionales que lo están haciendo. No nos va a temblar una pestaña para hacer lo que hay que hacer".

"Está claro el interés que hay de tapar todos los escándalos que rodean al Gobierno entre la corrupción, los puteros, las sobrinas, los sobones, los hermanos, las catedráticas sin estudios… es que es todo un disparate", ha añadido la consejera de Sanidad de la CAM. Matute ha dicho que "intentan hacer un casus belli de la sanidad con unos datos que pueden estar sacados de contexto. Para ser fieles a la verdad habría que oír el total de la conversación. Está claro que ese fragmento es inaceptable y estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare. No voy a consentir que nadie juegue con la asistencia sanitaria". "Esos intereses por parte de la izquierda mediática nos parecen deleznables, se tendrían que ocupar de otras cosas en vez de esto. Están sembrando el desasosiego entre la población dando noticias falsas. Esta gente nos hace perder el tiempo desdiciendo y desmintiendo", ha apuntado.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha apoyado después a su consejera y ha apuntado a una campaña "mezquina" que lo que pretende es "eclipsar las huelgas de profesionales que en estos momentos hay contra el Gobierno". "Y de paso alarmar y desprestigiar".

El Estatuto Marco de Mónica García

La consejera de Sanidad de la CAM ha comentado la propuesta de la ministra Mónica García sobre el nuevo Estatuto Marco del sector. Ha contado que "es un Estatuto Marco lesivo regresivo" y que "el Estatuto Marco había que modificarlo porque lleva 20 años vigente y, evidentemente, la asistencia ha cambiado". "La ministra lo que hace es sacar cosas de cajones en el ministerio para hacer ver que hace cosas, pero el problema es que le falta el saber cómo hay que trabajar y el procedimiento, el método. Entonces se reunió con unos pocos sindicatos, no sabemos con cuáles, decidió no sé qué cosas, sacó el debate a la calle, enfrentó a categorías profesionales y lo que hemos encontrado en ese borrador de Estatuto Marco es que confunde legislación estatutaria con laboral. También quería prohibir que se pudiera trabajar en la pública y en la privada, no deja horas de descanso suficientes", ha explicado.

"Lo peor de esto es que cuando tú vas a hacer algo, como le pasó con Muface, tienes que hablar con todos los actores implicados, en este caso del Gobierno, desde Función Pública hasta Hacienda y no lo ha hecho", ha dicho Fátima Matute. En este sentido, la consejera de la CAM ha dicho que Mónica García "crea un Estatuto Marco que es un disparate y, encima, crea falsas expectativas porque ni ha tasado nada con Función Pública ni con Hacienda ni con las CCAA porque miente". "La señora ministra miente cuando dice que estamos de acuerdo las CCAA y ahora que se ha dado cuenta de que ha vuelto a meter la pata intenta señalar a las CCAA diciendo que somos nosotras las que no queremos hacer el Estatuto Marco o no le queremos dar a la gente lo que está pidiendo", ha añadido.

Fátima Matute ha dicho que ella está "al lado de los profesionales sanitarios, de los médicos, que son sus compañeros y que les ha traicionado, para defenderles y que tengan claro y que estén tranquilos que yo como consejera y mis compañeros no vamos a aprobar ese Estatuto Marco y si lo lleva al Congreso en una patada hacia adelante se va a dar cuenta de que no se lo van a aprobar. Primero, sus compañeros de Gobierno, Junts, que está arrodillada con los independentistas y luego también con los bilduetarras porque no se lo van a aprobar. Con lo cual, es absurdo todo lo que está diciendo así como el ataque que nos hace ahora de la Ley contra la privatización, que yo creo que no sabe ni de lo que está hablando".

La ley contra el sistema de la CAM

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha comentado el nuevo anuncio de Mónica García sobre una nueva ley contra la gestión privada de hospitales públicos. Ha dicho que "la sanidad madrileña y española tiene que ser en mayúsculas en la que todos tenemos que aportar. Hay una pública y una privada y una colaboración entre ambas con unos conciertos, y unas normas, bien establecidos, auditados y fiscalizados. El control ya existe señora ministra. En la CAM lo que harían con esa ley es que 1,2 millones de madrileños se quedarían sin la asistencia de esos hospitales que les corresponden por área aunque tenemos libre elección y se perjudicaría la calidad de la asistencia y aumentaría la presión asistencial en los profesionales sanitarios".

"Con lo cual, lo único que conseguiría es empeorar nuestro sistema sanitario, pero es que la señora ministra como todos los que le rodean en ese neocomunismo mal entendido es que tengamos un sistema sanitario cubano, nicaragüense o norcoreano. Si eso es lo que quiere desde luego se va a encontrar con esta consejera de Sanidad y con un modelo liberal de sanidad que funciona, que es excelente y lo demostramos con datos tozudos", ha insistido Fátima Matute.