Madrid subirá las tarifas del taxi un 2,38% en 2026: así quedan los nuevos precios por kilómetro y hora

Las tarifas del taxi en la ciudad de Madrid subirán un 2,38% a partir del 1 de enero de 2026, tras la aprobación de la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ayuntamiento. El incremento, inferior al IPC de noviembre de 2025 (situado en el 3%), actualizará los precios por kilómetro y hora en varias modalidades del servicio.

La revisión tarifaria tiene en cuenta, según expone el Consistorio, la evolución de precios del sector, la calidad del servicio, los costes que afrontan los titulares de licencias y la necesidad de mantener un equilibrio para los usuarios. En el proceso han participado las principales asociaciones del taxi madrileño: Federación Profesional del Taxi, Asociación Gremial de Autotaxi y Asociación Madrileña del Taxi.

Cómo cambian las tarifas 1, 2, 3 y 7 del taxi

La tarifa 1, aplicable en laborables de lunes a viernes de 7 a 21 horas, mantiene el precio de inicio, pero eleva el coste por kilómetro de 1,35 a 1,40 euros, y el precio horario de 26,50 a 27 euros.

En la tarifa 2, vigente en noches y fines de semana, tampoco cambia el precio de inicio, mientras que el kilómetro pasa de 1,50 a 1,60 euros y la tarifa por hora sube de 28,50 a 29 euros.

La tarifa 3, que regula la carrera mínima del aeropuerto, mantiene el inicio de servicio, actualizando los precios kilométricos y horarios en línea con las tarifas 1 y 2. Su aplicación se mantiene para trayectos desde las terminales del aeropuerto hacia el exterior de la M-30 con recorridos inferiores a nueve kilómetros.

La tarifa 7, destinada a servicios de menos de 1.450 metros, registra uno de los ajustes más relevantes: el precio de inicio sube de 7,50 a 8 euros, su primera actualización desde 2019. El resto de componentes se modifican en paralelo a las tarifas 1 y 2.

Actualización de suplementos y tarifas interurbanas del taxi

El suplemento especial para los servicios prestados las noches del 24 y 31 de diciembre (entre las 21:00 y las 7:00 horas) se incrementa de 6,70 a 7 euros, tras más de 15 años sin cambios.

Además, la Comunidad de Madrid ha actualizado las tarifas interurbanas en los mismos importes que las tarifas urbanas propuestas por el Ayuntamiento.

El sector del taxi ajusta precios en un contexto de costes crecientes

El reajuste anual refleja el esfuerzo del sector por equilibrar costes operativos, demanda y competitividad frente a otros modos de transporte. Con este aumento moderado y por debajo del IPC, Madrid busca preservar la calidad del servicio sin trasladar al usuario un encarecimiento superior al de la inflación general.