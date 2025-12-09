El máximo responsable de Ribera Salud desautoriza a su CEO ante Matute y no descarta acciones legales contra los medios

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha mantenido un encuentro con Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto Santé y máximo responsable del Grupo Ribera, con el que ha analizado la situación acaecida durante los últimos días en el Hospital público Universitario de Torrejón.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la Consejería de Sanidad, De Geuser ha trasladado a Matute que lamenta las filtraciones de las palabras pronunciadas por el CEO de la compañía, Pablo Gallart, manifestadas en una reunión privada del pasado mes de septiembre donde animaba a una veintena de cargos del grupo y del hospital a subir las listas de espera y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

De Geuser ha negado categóricamente cualquier tipo de instrucción dada desde el Grupo Ribera a los profesionales de dicho centro, algo que desde la Consejería interpretan como una "desautorización" contundente y sin paliativos del máximo responsable del Grupo Rivera al CEO de su compañía. Según ha asegurado ante Matute, no se ha cambiado proceso de triaje alguno, reutilizado material sanitario alguno, ni manipulado el criterio de asistencia y así lo demostraría la auditoría interna que la empresa, por su parte, también ha realizado tras el escándalo.

De hecho, el presidente del Grupo se ha reunido esta mañana con los profesionales del centro hospitalario, donde ha compartido las primeras conclusiones de esta auditoría interna y donde los trabajadores han defendido con firmeza la integridad y la libertad en el ejercicio de su profesión en todo momento. Una actuación rigurosa, sujeta a los más altos estándares de calidad asistencial y al código deontológico por el que se guían, orientada únicamente al bienestar de los pacientes, tal y como ya manifestaron en un escrito firmado el pasado 4 de diciembre por los máximos responsables asistenciales (jefes de servicio y supervisoras de Enfermería).

Es precisamente sobre este asunto donde más ha incidido Matute: la necesidad de una "defensa férrea" de los profesionales sanitarios por parte de Ribera Salud, según fuentes presenciales en el encuentro. "Le hemos exigido más movimiento en la defensa férrea de esos profesionales", señalan a Libertad Digital. Así las cosas, no se descarta la comparecencia del personal sanitario en una rueda de prensa para defenderse de las graves acusaciones y pedir que se les saque de la ecuación de la lucha política.

Geuser le ha trasladado igualmente a la consejera que ante las "gravísimas y falsas acusaciones" vertidas en distintos medios de comunicación, se reserva el derecho a emprender acciones legales y ha lamentado que el clima de crispación política que vive España en estos momentos se traslade al terreno sanitario, sea moneda de cambio y perjudique notablemente un modelo como el de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, tras el encuentro, descarta al menos de momento acudir a la Justicia. También rescindir el contrato con Ribera Salud, algo imposible de acometer esta legislatura, según reconocen.