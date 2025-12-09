El PSOE-M denuncia ante la Fiscalía al CEO de Ribera Salud y a la CAM por la gestión en el Hospital de Torrejón

El PSOE de Madrid interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por presuntas "irregularidades" en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, que gestiona Ribera Salud. La denuncia se dirige contra el Director General de la empresa Torrejón Salud, Pablo Gallart, como presunto autor de las irregularidades, así como contra la Comunidad de Madrid por la posible omisión de deberes de supervisión.

El PSOE-M ya había adelantado la pasada semana que emprendería acciones legales tras conocerse los audios en los que Gallart animaba a una veintena de cargos del grupo y del hospital a subir las listas de espera y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Los socialistas sostienen que estas prácticas podrían constituir indicios de "delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

La denuncia también se formulará "contra todos aquellos" que, como consecuencia de las diligencias de investigación o de la instrucción de la causa, "puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento" del Ministerio Fiscal.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha subrayado, en sus redes sociales, que "la Sanidad es un derecho". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nunca más nadie haga negocio con la Sanidad pública en Madrid", ha remarcado.

Este movimiento de los socialistas coincide el mismo día en que la Consejería de Sanidad se reunirá con los responsables de Ribera Salud. El departamento que dirige Fátima Matute ya había anunciado su intención de mantener esta cita el pasado jueves, pero la decisión de Gallart de desvincularse del Hospital de Torrejón llevó a anular este encuentro y solicitar una nueva con el "máximo responsable" de la compañía.

Finalmente, la cita tendrá lugar este martes día 10 y está previsto que acuda el presidente de Ribera Salud, Emmanuel de Geuser. Al frente del hospital sigue estando Santiago Orio, director gerente del centro desde el pasado mes de octubre, y, como soporte corporativo desde Ribera Salud, Sonia Hernández, directora de operaciones del grupo.

Informe de la Consejería

Este martes, además, se ha dado a conocer un segundo informe de la Consejería realizado tras la inspección la semana pasada que concluye que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente cumplen con los objetivos marcados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para todos los hospitales de la región.

Este documento se suma al primero, realizado a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que recogió que no existía evidencia alguna en la reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón.

Este segundo informe ha concluido que con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud.

La Consejería de Sanidad establece de forma anual los objetivos comunes que deben de desarrollar todos los hospitales de la región. Desde el departamento de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente se miden cinco indicadores cuyo cumplimiento verifica el Área de Evaluación Sanitaria. Se trata de las acciones desarrolladas para mejorar la calidad percibida; las que avanzan en la mejora de la seguridad del paciente, las relativas al impulso de prácticas seguras, las de atención al dolor y las de consolidación de la gestión de la calidad.

En todas ellas el resultado ha sido satisfactorio, dando así por concluidas cuantas acciones han sido necesarias llevar a cabo para comprobar que la praxis tanto Asistencial como de Calidad en el Hospital Universitario de Torrejón ha sido el adecuado.