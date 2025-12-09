Unos audios publicados por El País han relanzado un viejo ataque de la izquierda a la sanidad madrileña, apoyada, en parte, en un modelo mixto de hospitales que combinan la gestión privada con las exigencias públicas. Los audios en cuestión son una grabación al consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, de una charla en la que él animaba a una veintena de cargos del grupo y del Hospital de Torrejón de Ardoz a subir las listas de espera y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Esa fue la primera noticia. No se hablaba del sistema entero, sino de un hospital y directivo concreto. ¿Pero podía haber un fallo? Obvio, como en todas partes. Por eso el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció de inmediato una investigación de lo sucedido en el Hospital de Torrejón de Ardoz con la advertencia de que, de confirmarse una merma del servicio, adoptarían todas las sanciones y medidas necesarias. En menos de un día.

Pero también se han conocido desde entonces más cosas. La primera y muy importante, que una parte de esos audios no se reprodujo. Vamos, que la grabación estaba cortada. Y en la parte omitida se decían cosas muy distintas a las primeras. Cosas como esta: "(...) O sea, no va a ser un negocio nunca Torrejón. Y se lo hemos dicho a la Administración. La Administración sabe que no hemos venido aquí a ganar dinero porque sería imposible ganarlo, ¿vale? Tan sólo es, oye, garanticemos un servicio de calidad con la consideración de que tenemos unos recursos limitados".

Es más, mientras todo esto se conocía, otra noticia fue publicada. Una que aseguraba que se habían reutilizado productos sanitarios de un sólo uso en ese Hospital. Y lo cierto es que las inspecciones llevadas a cabo este mismo viernes por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, han concluido que no existe evidencia alguna que apunte a la reutilización de productos sanitarios de un sólo uso en el Hospital Universitario de Torrejón.

Listas de espera más bajas

Más datos: los técnicos de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria desplazados en el centro para realizar labores de inspección han certificado que las cifras de las listas de espera del Hospital de Torrejón en cuestión "están en la media o por debajo de ella" en todas las categorías. Que en consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2); en quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto; y que en pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales.

Traducido: que el directivo diría lo que quisiera, pero lo cierto es que la labor del hospital y la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido "satisfactoria", según esa inspección. Es más, las tres listas de espera demuestran una tendencia de mejora sostenida.

Incremento de plantilla en el hospital

Para colmo, este hospital ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8%, pasando del 1.168 a 1.201 profesionales y la actividad asistencial también ha aumentado. Y, por último, el índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta de satisfacción de los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), es de un muy elevado 8,5.

Es importante saber más cosas. La Consejería de Sanidad realiza controles continuos basados en auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad y de gestión económica. Y en ninguna de ellas –cerca de 40 en 2025–, se han detectado las irregularidades plasmadas en esos audios.

Y vamos con las cifras medias del modelo de hospitales mixtos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, el mismo que tuvo la Andalucía socialista –llegó a tener 17 centros mixtos- o que tiene la Cataluña gobernada por Salvador Illa –tiene actualmente cinco hospitales con esta fórmula–.

Madrid, a la cabeza con las menores listas de espera sanitarias

Según los datos cerrados de 2024, Madrid, con esta fórmula, ha tenido unas listas de espera para intervenciones quirúrgicas con un plazo medio de 48 días. Mientras, la media nacional es de 126 días. Y la de Cataluña, de nada menos que 145, donde, por lo visto, nadie se queja de nada.

El porcentaje de pacientes con más de seis meses en espera es en Madrid del 0,3%. Mientras que la media nacional es del 22,9% y la catalana, del 32,6%.

Y las listas de espera para consultas externas en Madrid quedan en 72 días, cuando la media nacional es de 105 días y la de Cataluña de 110 días.