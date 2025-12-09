Madrid activa las medidas para focos de alta patogenidad tras aparecer más de cien cigüeñas muertas en el Manzanares

La Comunidad de Madrid está realizando nuevas pruebas de detección de gripe aviar tras localizar un grupo numeroso de cigüeñas muertas en el río Manzanares, en las zonas de Perales del Río y La Marañosa, dentro del término municipal de Getafe. Las muestras han sido enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se encuentran a la espera de resultados.

¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres. Existen cepas de baja y alta patogenicidad: las de baja suelen pasar desapercibidas, mientras que las altamente patógenas (especialmente los subtipos H5 y H7) provocan síntomas graves y una elevada mortalidad en las aves infectadas.

Según la información facilitada por el Gobierno regional, las primeras analíticas realizadas hace unos días detectaron influenza aviar de baja patogenicidad, una variante que, según la normativa vigente, "no conlleva la necesidad de notificar el foco". La aparición de un número elevado de ejemplares fallecidos ha llevado a solicitar un nuevo diagnóstico en el Laboratorio Central, siguiendo los procedimientos establecidos para estos casos.

A la espera de la confirmación definitiva, la Comunidad de Madrid ya ha comenzado a aplicar las medidas previstas para los focos de alta patogenicidad. Estas actuaciones se basan en los protocolos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se han aplicado también en situaciones anteriores.

Medidas aplicadas y restricciones vigentes

Las medidas en vigor incluyen la prohibición de criar patos y gansos junto con otras aves de corral, la suspensión de la cría al aire libre, la limitación de visitas a instalaciones avícolas y el control del suministro de agua para garantizar que no se haya producido contaminación. Todas ellas forman parte del paquete de restricciones fijado por el Ministerio para minimizar la propagación de la enfermedad entre aves silvestres y domésticas.

El Cuerpo de Agentes Forestales y el de Bomberos de la Comunidad de Madrid se encargan de retirar los cadáveres. Para estas labores se emplean trajes desechables, mascarillas y protección ocular con el fin de evitar la exposición a la variante detectada. Una empresa autorizada recoge los ejemplares y los traslada a una planta de transformación, donde son eliminados.

Información sanitaria y posible transmisión

La gripe aviar puede transmitirse a humanos a través de las mucosas, con efectos similares a los de la gripe estacional. Las autoridades subrayan que en Europa no se han constatado casos de transmisión por contacto directo en este tipo de episodios. Además, la enfermedad no se adquiere por el consumo de productos derivados de aves.

Si el Laboratorio Central confirma un foco de alta patogenicidad, la Comunidad notificará la situación a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE). También se reforzará la comunicación con los ayuntamientos afectados, así como con el Cuerpo de Agentes Forestales y el Seprona.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha remitido una carta al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la que expresaba su preocupación por lo ocurrido y solicitaba "toda la información disponible" sobre el estado de las analíticas. El Ayuntamiento mantiene que la zona sur ya ha registrado brotes en las últimas semanas y que existe inquietud en el municipio. Hernández ha pedido recibir los resultados "a la mayor celeridad posible" y conocer de inmediato cualquier medida que deba aplicarse.

Actuaciones de bomberos y agentes en el área afectada

El Sindicato de Bomberos ha solicitado al consejero un protocolo específico ante la posibilidad de que las aves fallecidas porten gripe aviar. Según sus datos internos, se han retirado más de 200 cuerpos de aves en los últimos días, sin que la plantilla haya recibido aún comunicación oficial sobre los resultados de las pruebas. El sindicato señala que se trata de una intervención con posible riesgo biológico y reclama información para la plantilla y para los delegados de salud laboral.

Los operativos han recogido los ejemplares que aparecían en el agua y los han trasladado a zonas accesibles para su posterior retirada por Agentes Forestales. Según la Comunidad de Madrid, los cadáveres han sido transportados a una incineradora situada en Colmenar Viejo.