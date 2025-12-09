Metro de Madrid se personará como acusación particular tras la brutal agresión a una mujer de 80 años en Sol

La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre de unos 40 años tras agredir brutalmente a una mujer de aproximadamente 80 años en la estación de Sol de la Línea 1 del Metro de Madrid. Los hechos se produjeron poco antes de las 12:00 horas, cuando la víctima se encontraba en el andén a punto de subir a un vagón.

Según fuentes policiales, el agresor aprovechó el momento en que se cerraban las puertas para empujar a la mujer al suelo, propinarle varias patadas e incluso hacer el amago de aplastarle la cabeza. La mujer terminó inconsciente tras el ataque y fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico en estado crítico.

Por ahora, la mujer permanece ingresada en estado crítico en el Hospital Clínico, y no han trascendido detalles adicionales sobre su evolución.

Una agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio se percató de la agresión y logró retener al hombre hasta la llegada de sus compañeros. Testigos que se encontraban en la estación colaboraron para poner a salvo a la víctima y reducir al agresor. Según fuentes cercanas al caso, se trata de un hombre de nacionalidad marroquí con numerosos antecedentes penales. Las autoridades han indicado que podría enfrentarse a un posible delito de homicidio en grado de tentativa. Por el momento, no se han esclarecido los motivos que llevaron a la agresión, y se investiga si el detenido podría presentar algún problema de salud mental.

La gravedad de la situación obligó a suspender temporalmente la parada de los trenes de la Línea 1 en sentido Pinar de Chamartín durante aproximadamente 45 minutos. La medida fue solicitada por la Policía Nacional mientras se hacían cargo del agresor y se aseguraba la zona. Desde Metro de Madrid han confirmado que los equipos de seguridad de la estación colaboraron de inmediato en la contención del individuo y en la protección de la víctima, evitando que la situación derivara en un daño mayor para otras personas presentes en el andén.

Metro de Madrid se personará como acusación particular

Ante los hechos, Metro de Madrid ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso judicial que se inicie contra el agresor. La compañía ha explicado que ejercerá todas las acciones legales pertinentes, tanto civiles como penales, en defensa de sus instalaciones, de su personal y del servicio público que presta a los usuarios.

Esta decisión responde a la responsabilidad de la entidad en la gestión de la seguridad y en la prestación del transporte metropolitano, así como al impacto directo que la agresión tuvo sobre la normalidad del servicio y sobre los trabajadores y usuarios presentes en la estación.

Por su parte, las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon la agresión, así como la identidad completa y los antecedentes del detenido. Se espera que el proceso judicial determine la responsabilidad penal del agresor y que Metro de Madrid, como acusación particular, pueda reclamar las responsabilidades civiles y penales correspondientes por los daños ocasionados.