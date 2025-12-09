La gripe aviar deja a más de cien cigüeñas muertas en el río Manzanares

Un nuevo brote de gripe aviar ha desencadenado la muerte de más de cien cigüeñas. Los bomberos han recogido los cadáveres de estas aves entre el pasado jueves y el sábado en el río Manzanares, a la altura de Perales del Río y La Marañosa, en el término municipal de Getafe, según ha informado el diario 'El País'.

¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres. Existen cepas de baja y alta patogenicidad: las de baja suelen pasar desapercibidas, mientras que las altamente patógenas (especialmente los subtipos H5 y H7) provocan síntomas graves y una elevada mortalidad en las aves infectadas. Leer más

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha explicado que los análisis muestran que se trata de "un brote de Influenza aviar de baja patogenicidad", según el diario mencionado. Sin embargo, el Ayuntamiento de Getafe, que dio el aviso, señala que no ha recibido ninguna información sobre los análisis de los resultados. Tampoco los bomberos que han trabajado recogiendo las cigüeñas.

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente defiende que, al tratarse de un brote de "baja patogenicidad", no están obligados a informar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas.

Los bomberos han recogido durante tres días las aves que han aparecido en el agua y las han colocado en los bordes del río para que, posteriormente, los guardias forestales actuaran. Después, según la Comunidad de Madrid, las cigüeñas se llevaron a una incineradora en el municipio de Colmenar Viejo.