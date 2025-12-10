Abiertas las inscripciones para la Carrera del Agua en Madrid: fecha, recorrido y dorsales

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para la 43ª edición de la Carrera del Agua, que se celebrará el 15 de marzo e incluirá dos circuitos homologados por la Real Federación Española de Atletismo.

La convocatoria, organizada por el Canal de Isabel II, mantendrá sus dos recorridos, ambos diseñados para mostrar algunas de las principales infraestructuras hidráulicas de la capital.

Por una parte, el trazado de 10 kilómetros partirá desde la calle Mateo Inurria y conectará el Cuarto Depósito de Plaza de Castilla con el Tercero, situado en el barrio de Chamberí. Del otro lado, el circuito corto de 5 kilómetros, iniciará su recorrido en la calle Padre Damián. En ambos casos, la meta se ubicará en el paseo San Francisco de Sales.

La carrera comenzará a las 9.00 horas con la salida del recorrido reducido. Media hora más tarde arrancará la prueba de 10 kilómetros.

Como cada año, Canal de Isabel II organiza esta carrera con el objetivo de fomentar un uso responsable del agua y destacar los beneficios de la actividad física para la salud y el bienestar.

Tras completar en 2025 el cupo de 4.500 corredores, la organización ha ampliado el número para la próxima edición hasta llegar a las 6.000 dorsales.

Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la web oficial del evento y permanecerán abiertas hasta el 14 de marzo de 2026 o hasta agotar los dorsales. La participación está disponible para personas a partir de 16 años.