El Gobierno de Ayuso desmiente a Urtasun, "el censor mayor del reino", y niega recortes en el Círculo de Bellas Artes

La nueva acusación de Ernest Urtasun ha durado apenas unas horas antes de encontrar una respuesta desde la Puerta del Sol. Este miércoles, el Gobierno regional ha respondido al titular de Cultura, que había denunciado una supuesta retirada de fondos al Círculo de Bellas Artes. La Comunidad de Madrid no solo ha negado esa versión, sino que la ha achacado al "total desconocimiento de la realidad" del ministro.

"Del presupuesto del Círculo de Bellas Artes, tan solo el 4% es aportado por las administraciones públicas", ha explicado Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Con este escenario, ha recordado cómo Madrid "ha sido históricamente la comunidad y la administración que más ha aportado" al Círculo.

Lejos de hablar de recortes como Urtasun, el consejero ha explicado que la CAM solo ha aplicado "un cambio del modelo" y "no solo con el Círculo de Bellas Artes, sino con otras instituciones".

Urtasun había denunciado horas antes en el Congreso que Isabel Díaz-Ayuso habría "retirado" o "rebajado significativamente" la financiación del Círculo "hasta prácticamente una cantidad irrisoria", una decisión que ha calificado directamente de "censura". Para el ministro, esa supuesta merma de apoyo tiene que ver con el intento de la Comunidad de "condicionar la programación" como parte de "una voluntad manifiesta e inequívoca de acallar determinadas instituciones que lo único que hacen es promover el discurso crítico".

Este martes, el Ministerio de Cultura ya anunció que reforzará al Círculo con 50.000 euros este año, con la intención de alcanzar 300.000 en 2026.

Sin embargo, desde la CAM defienden que no solo siguen financiando la institución, sino que lo hacen mediante programas que la benefician de manera directa. Para demostrarlo, García ha enumerado ejemplos como la lectura continuada del Quijote o la colaboración con el Ateneo de Madrid, donde se está sufragando la rehabilitación del edificio declarado Bien de Interés Cultural. "Y eso lo estamos haciendo con todas y cada una de las instituciones y el ministro lo tendría que saber", ha reprochado.

Para el consejero, "lo más gracioso" es que Urtasun, al que se ha dirigido como "el censor mayor del reino", "se permita hacer este tipo de declaraciones con una comunidad autónoma que está protegiendo y financiando a la cultura y a los creadores".