Almeida rectifica al límite un año más: los coches sin etiqueta podrán circular por Madrid en 2026

Al límite y por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Madrid ha dado marcha atrás y prolongará durante todo 2026 el permiso para que los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en la capital sigan circulando con normalidad. La medida, anunciada tras la Junta de Gobierno este jueves, supone un respiro para los propietarios de estos coches, que iban a perder la excepción el próximo 31 de diciembre.

La prórroga llega, tal y como ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, al "tener en cuenta el bajo impacto medioambiental" de este pequeño grupo de vehículos. Según sus cálculos, apenas representan "unos 14.000 vehículos" frente a los "4.800 millones de accesos" que registra la zona de bajas emisiones en la capital. Un volumen que, en palabras del delegado, "supone un valor muy pequeño" en el total de los desplazamientos.

Carabante ha defendido que la capital puede permitirse esta excepción porque el escenario de contaminación en Madrid ha cambiado de forma notable en los últimos años. "En 2019 era la capital de Europa más contaminada y hoy es una de las ciudades menos contaminadas, muy por debajo de Berlín, Roma, París, Londres o Milán", ha afirmado. Ha sido precisamente dicho salto en la calidad del aire, el que ha permitido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "otorgar esa excepcionalidad para que sigan circulando un año más".

La moratoria seguirá limitándose únicamente a los coches sin distintivo que estén empadronados en Madrid. Para los que proceden de otros municipios, nada cambia: "Esos siguen sin poder circular ya desde hace más de un año", ha recordado el concejal.

El Ayuntamiento confía en que este nuevo margen acelere la renovación del parque móvil. Desde hace seis años, ha asegurado el delegado, se han concedido "111 millones de euros" en ayudas para cambiar de vehículo. En este sentido, se mantendrá también la "ayuda adicional que se da por achatarrar", situada en 1.500 euros.

Sobre quienes ya han dado de baja sus coches antiguos y ahora se dan cuenta de que podrían haber esperado un año más, el popular ha mostrado seguridad de que "ninguno se arrepiente": "Los vehículos antiguos y sin etiqueta, no sólo son vehículos más contaminantes, sino que no se han visto mejorados por el ámbito seguridad. Por tanto, yo creo que tomar la decisión de renovar el vehículo es una buena decisión. Y es aun mejor solución, si además ha sido beneficiario de las ayudas del Ayuntamiento".

Carabante espera que la combinación entre ese impulso económico y el desgaste natural de los coches más antiguos sea el detonante para una reducción natural de modelos sin etiqueta: "Creemos que a lo largo del próximo año, con ese periodo de excepcionalidad, los números de los vehículos sin etiqueta se seguirán reduciendo".

Hace justo un año, el 12 de diciembre de 2024, Almeida ya frenó en seco la aplicación de la medida y abrió un "periodo de gracia" que debía expirar el 31 de diciembre de este 2025. Ahora, el Ayuntamiento ha concedido una segunda prórroga que, salvo nuevo giro, se extenderá hasta finales de 2026.