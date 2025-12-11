La presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo durante la sesión de control de este jueves en la Asamblea broncos debates a su izquierda y derecha, si es que a Vox se le puede seguir encasillando en ese espectro ideológico tras su acusado giro hacia el obrerismo.

Pero entre todos ellos destacó el durísimo rifirrafe que protagonizó junto a la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, que salió a degüello contra Isabel Díaz Ayuso tras la polémica surgida en el Hospital de Torrejón de Ardoz. "Ganan tanto dinero con el sufrimiento de nuestros enfermos que hasta le han pagado a usted un ático duplex", le espetó.

Para la socialista, la "degradación sanitaria" de la Comunidad no es causal sino que forma parte de una "estrategia para asaltar lo público", porque la jefa del Ejecutivo regional, "con nuestros derechos, hace sus negocios. Por eso tiene a Quirón sentado en el Consejo de Gobierno, por eso lo tiene también sentado en el sofá de su casa", afirmó en relación a su pareja, Alberto González Amador. En este punto, Espinar hizo referencia a la noticia que hoy publica eldiadio.es, según la cual González Amador opera dentro del Grupo Quirón con otra identidad: Alberto Burnet González. "Los madrileños estamos perdiendo calidad en nuestra sanidad pública, mientras que usted y la banda de golfos que le rodea sigue viviendo como Dios", remató.

"¿Qué va a hacer con los pacientes que no sean rentables?, ¿mandarlos a otro lado como va a hacer con las mujeres madrileñas?, ¿o va a decir que se morían igual?", le inquirió la socialista a la presidenta. "Mire, señora Ayuso, como diría el gran Robe Iniesta, ‘dígale a su diosecito que aquí huele a mierda’".

Asaltan la sanidad pública para llenarse los bolsillos. Usted y la panda de golfos que le rodea, entre ellos su pareja, Alberto Burnet de Quirón. @espinar_mar pic.twitter.com/HDdPS1Hv7c — PSOE Madrid (@psoe_m) December 11, 2025

Díaz Ayuso, quien tras el inicio del curso político había mantenido un perfil más bajo del que acostumbra, se revolvió contra la socialista realizando un repaso apoteósico de los escándalos que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. "Lo que les sucede, como dice la canción, se llama obsesión: obsesión con Ayuso y corrupción con Sánchez", replicó la presidenta, que pasó a enumerar: "Ya han pasado por la cárcel el dos, el tres, ahora el expresidente de la SEPI y la fontanera que actuaba contra jueces y los fiscales anticorrupción. Pero viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, dígame, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE, a Rocco Siffredi?".

En este punto, Ayuso pasó al ataque directamente contra Espinar. "Usted no salió de ninguna urna, usted no salió de ningún congreso, a usted le pusieron a dedo los señoros de La Moncloa, aquellos que acosaban a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias del canal antiacoso. Son los que a usted misma le prohíben dar ruedas de prensa al salir, cosa que sí pasa con el resto de grupos parlamentarios. A usted, los señoros machistas de La Moncloa, la están dirigiendo".

Así, la presidenta le preguntó a la portavoz socialista: "¿Cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara en defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido, no digamos de las del resto a las que no sabe valorar por el trabajo?". Y se contestó: porque "son profudamente machistas". "¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en La Moncloa?". Y se contestó: "Porque teme acabar como Tomás Gómez, como Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lambán, Page". "¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista? ¿Cuánto tiempo va a seguir usted viviendo del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres?". Y concluyó: "Soy socialista porque soy feminista ¡Anda ya!".

Obsesión con Ayuso, corrupción con Sánchez, viviendo del feminismo "porque soy socialista". pic.twitter.com/aXkfDqe7dH — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 11, 2025

Después de este chorreo de ataques, la portavoz del PSOE-M pidió la palabra al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, invocando el artículo 114.1 del Reglamento. "No le voy a permitir a la presidenta que diga que yo no soy una representante digna; yo estaba en una lista electoral y a mí me votaron los madrileños, ¡como a ella, por recordarle cómo funciona el sistema democrático!".

Antes, la presidenta, se había centrado en denunciar la hipocresía de la izquierda con la sanidad. "Su jefe (el también secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López) ha aumentado hasta un 40 por ciento la cápita de Muface: 1.000 millones de euros para garantizar la sanidad privada a los funcionarios". Además, "tienen contratada la sanidad público-privada en Correos, en el SEPE, en el Ministerio de Defensa... el Gobierno de Sánchez es el primero que contrata con Quirón", recordó.

"Le voy a decir otra cosa: 12 hospitales de Quirón son de los mejores del mundo. ¿Dónde están cinco de ellos? En Cataluña. ¿Y qué dice a su presidente, Salvador Illa? Nada porque es su compañero. El 58 por ciento de los hospitales de Cataluña dependen de la sanidad privada y ustedes fueron los primeros que lo defendían; por ejemplo, en el Gobierno de Andalucía del señor Griñán, el 47 por ciento de los cetros hospitalarios funcionaban así. ¿Y si no dónde va a ir el señor Puente a ser atendido?". Todo ello en mitad de la huelga histórica de los médicos contra la ministra de Sanidad, Mónica García, apuntó también.

Los escándalos se amontonan fuera de la Asamblea

Mientras el debate de control en la Asamblea estaba teniendo lugar, los escándalos fuera de los muros de la Cámara de Vallecas continuaban sucediéndose. Libertad Digital informaba en primicia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detenía al constructor Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, en el marco de las diligencias que instruye la Audiencia Nacional contra Leire Díez por delitos relacionados con el amaño de contrataciones públicas desde el puesto en el que la colocó Pedro Sánchez nada más acceder al Gobierno.

En paralelo, los agentes de la UCO están practicando varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, Mercasa, Enusa y Forestalia. Y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están registrando desde primera hora de este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra.

Todas estas noticias comenzaban a saltarle a los diputados en el móvil. Y llegó el turno para el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, que lo resumió así: "Hoy sabemos que Cerdán montó banda propia con la fontanera Leire Díez y con el ex presidente de la SEPI y mano derecha de María Jesús Montero, Vicente Fernández, para pedir mordidas a empresarios del Ibex 35. La SEPI es quien envió a Air Europa las condiciones del rescate después de negociarlas en la casa de Ábalos con Koldo y con Aldama, y después de haber intermediado Begoña Gómez, el perejil de todas las salsas. Todo queda en casa. Leire y Vicente fueron detenidos por corrupción. Y una última hora: la Policía Nacional registra la sede de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por la SEPI en 2021, y detienen a Antxon Alonso, el otro socio de Santos Cerdán en Servinabar. Esto no es crítica, es crónica de las noticias que estamos viendo cada día".

Pache también recordó la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé. "Seguimos con los casos de acoso sexual sin que a los diputados socialistas y de Más Madrid se les mueva ningún músculo feminista de la cara de cemento armado feminista que tienen los diputados feministas. Es feminismo asintomático. Luego hablan de puntos violeta. No hay pintura en España para tapar su desvergüenza y su hipocresía".

La banda del Peugeot se ha estrellado contra los muros de la cárcel de Soto del Real. Minuto y resultado 👇🏼 pic.twitter.com/WW1pNnhLgq — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) December 11, 2025

El portavoz popular calificó de bulo las informaciones acerca del Hospital de Ardoz. Y es que desde la Consejería de Sanidad han constatado que no se dio ninguna orden, ni verbal ni escrita, a los profesionales del centro, que fuera encaminada a ofrecer un peor servicio hacia los pacientes, o incluso negligente, para lograr mayor beneficio económico. "Han venido aquí a esparcir basura sobre los profesionales sanitarios, pero las noticias les están caducando. Se han comido un bulo. El bulo del material reciclado se suma al bulo del melón podrido y el bulo del pato patas arriba. La bulocracia para tapar las noticias de verdad", dijo. Y, citando también al mítico líder de Extremoduro, concluyó: "¿Por qué quieren tapar las noticias de verdad? Lo dijo Robe Iniesta: ‘Quiero ser tu perro fiel"".