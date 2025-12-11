El Ayuntamiento plantea aumentar la zona SER: más horas, incluidos domingos y festivos, y llegada a 22 barrios

El Ayuntamiento de Madrid extenderá el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en algunas zonas de la ciudad. Actualmente, el servicio funciona de lunes a viernes hasta las 21:00 horas y los sábados hasta las 15:00, pero la idea permitirá mantenerlo más allá de esos horarios y activarlo incluso en domingos y festivos en los barrios con más demanda de aparcamiento.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la ampliación se aplicará "en aquellos puntos de la ciudad donde hay una extraordinaria presión de aparcamiento sobre la oferta disponible", por ser el SER "el principal instrumento para proteger a los vecinos que tenemos".

Desde el Consistorio han insistido además en que la intención no es solo cubrir los horarios habituales de oficina como se lleva haciendo hasta ahora, sino también responder a la presión que generan la actividad comercial, cultural, deportiva y de ocio.

El delegado ha explicado que, aunque en el futuro podría aplicarse el SER de forma puntual en eventos o en zonas comerciales en temporada alta, la idea es que la ampliación tenga cierta permanencia y se conozca bien: "Si uno lo hace solo un día y en días alternos, es muy complicada la comunicación y por tanto podríamos dar lugar a mucha sanción. Es verdad que eso en el futuro, y la ordenanza lo permite, se podría hacer cuando este sistema ya se conozca".

La modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible pasará a información pública desde el 15 de diciembre hasta el 14 de enero. Después de estudiarse las alegaciones, la aprobación definitiva podría llegar entre marzo y abril, según ha confirmado Carabante, que ha preferido no dar una fecha concreta a la espera del volumen de comentarios que se reciban.

El SER se extiende a 22 barrios

De manera independiente a la ampliación de horarios, el Ayuntamiento también quiere ampliar el SER a nuevos barrios. En total, serán 22 barrios distribuidos por nueve distritos, de los cuales 17 son nuevos y 5 verán ampliada la regulación existente. Como ha señalado Carabante, "hay dos distritos, Puente de Vallecas y Moratalaz, que no lo tenían y lo van a tener".

La medida permitirá incorporar 66.120 plazas adicionales de SER, un aumento del 36% respecto a las 181.493 actuales. Los barrios seleccionados incluyen Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Latina, Usera y Ciudad Lineal. La extensión se realizará de manera gradual y siempre contando con la aprobación de la Junta de Distrito, tras consultar con vecinos y asociaciones.

El objetivo, según ha explicado el delegado en la misma rueda de prensa, es "garantizar una ordenación racional del espacio público en los barrios con mayor demanda de aparcamiento".