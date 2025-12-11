La carta firmada por 39 profesionales del Hospital de Torrejón frente a los dos testimonios anónimos de La Sexta

La Sexta ha publicado este jueves el testimonio, anonimizado, de una persona que, aseguran, es un profesional sanitario que trabaja en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Según su testimonio, el centro habría dejado menos huecos para las revisiones de los pacientes crónicos con el objetivo de conseguir más pacientes de otras áreas de salud y, así, ganar más dinero.

De ser cierto, confirmaría que las instrucciones dadas por Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, a una veintena de cargos el pasado mes de septiembre, y que publicó El País, se habría trasladado a los sanitarios del hospital.

Según señala este profesional sanitario del centro, priorizaban agendas con pacientes de otras áreas. "Si atendemos habitantes de otras áreas de salud, el hospital va a ganar más dinero. Es más, según cuenta, a cada servicio "le ponían un objetivo diferente en cuanto al dinero que tenían que ganar viendo ese tipo de pacientes". La estrategia para conseguir que los pacientes de fuera eligieran este hospital y no otro, según indica el profesional, "era tener disponibles muchos huecos de primeras visitas". Una proporción que, dice, "a los médicos no nos parece adecuada" porque tal y como relata, el modus operandi del hospital ha sido dejar "menos huecos para las revisiones de los pacientes crónicos", lo que ha provocado que "patologías que se tienen que ver cada seis meses solo se pueden revisar cada año, o si se revisan cada año, se revisan cada año y medio".

Además, asegura que "muchas veces, a la hora de poner ciertos tratamientos que la Comunidad de Madrid no abonaba, se nos presionaba para que no pautáramos esos tratamientos con tanta frecuencia". "Y, de hecho, en alguna ocasión, mientras se ha vuelto a montar el servicio ha sido necesario que personas asuman competencias para las que no estaban preparados. Y eso siempre afecta a la calidad de la atención y a la seguridad del paciente", añade.

Por otro lado, otro profesional sanitario del centro ha enviado una carta a La Sexta en la que, "de cierta manera - señala la cadena- confirmaría estas prácticas". En el escrito, el trabajador recuerda que la pasada primavera 260 personas trabajadoras y extrabajadoras del centro firmaron un manifiesto donde denunciaron "el lamentable deterioro de la calidad asistencial" que el hospital "ha sufrido de forma grave en el tiempo en que la anterior Dirección Gerente y la Dirección Asistencial tuvieron las riendas".

Y señala que, "en un intento de aumentar la rentabilidad, bajo la anterior Dirección se ha priorizado sistemáticamente dentro de las listas de espera quirúrgicas de pacientes programados no preferentes a los que acudían de áreas sanitarias diferentes a la de Torrejón (enfermos no cápita) frente a los de nuestra área".

La carta de los 39 jefes de servicio y supervisores de Enfermería

Ante estas informaciones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido hacer pública la carta que la semana pasada firmaron 39 jefes de servicio y supervisores de Enfermería del Hospital de Torrejón de Ardoz. "Son los propios profesionales, con responsabilidades de gestión directa quienes señalan que en los 14 años que este este hospital lleva en marcha, nunca han adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los mismos y sus familiares", señalan fuentes de la Consejería de Sanidad.

La consejera Fátima Matute salió este miércoles en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y negó de forma categórica que los profesionales hayan recibido "ninguna orden directa" de que tengan que realizar nada contrario a su ética profesionales. Ni oral ni escrita, apuntaron después desde la Consejería. Se intenta crear una "vil falsedad" sobre este hospital con el objetivo de crear "el caos y la duda entre la población", denunció la responsable de la sanidad madrileña.

Pero los datos que arrojan las inspecciones que están realizando les tranquilizan. "Se confirma que las listas de espera de este hospital siguen siendo menores que la media de las listas de espera de la Comunidad de Madrid, que ya de por sí son menores que las del resto de España. En concreto, 42 días en listas quirúrgicas frente a los 48 de media", reivindicó la consejera.

"Nosotros seguimos con inspecciones, no sólo de asistencia, de seguridad y calidad, de docencia, sino también, la última que ha habido, precisamente de calidad, demuestra que está todo correcto y no ha habido ninguna actuación que lo altere", defendió Matute, quien insistió en que desde la Comunidad serán "implacables y contundentes" aunque a día de hoy no haya indicios.

En caso de que aparecieran indicios que indicaran lo contrario no les temblará el pulso en actuar en una doble dirección: rescindir la concesión a Ribera Salud y emprender acciones legales si fuera preciso, según apuntaron fuentes del departamento dirigido por Matute.

"Como consejera, me pareció inadmisible que se pusiera en duda que se reutilizaba material o que había restos humanos en las camas. Es terrible que intenten crear dudas en la población, pero también nos personamos allí, nuestros inspectores, nuestros técnicos, hablamos con los responsables de medicina preventiva, con los cardiólogos, con los responsables de esterilización y fuimos a la esterilización (...) confirmando que todo se hace correctamente en ese hospital", detalló Matute, que censuró los ataques "absolutamente desproporcionados" contra este hospital que no son otra cosa que "fruto del oportunismo político de un Gobierno acorralado por la corrupción" y que ha visto en este caso "un nicho de oportunidad para tapar sus miserias".

En concreto, consideró que se intenta "tapar" la huelga sanitaria a nivel nacional "sin precedentes" y que va a hacer que la ministra de Sanidad, Mónica García, sea recordada "por sus compañeros de profesión como una traidora que ha hecho un estatuto (marco) lesivo y regresivo".