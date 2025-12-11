Madrid recomienda la mascarilla en hospitales y residencias ante el repunte de la gripe

La Comunidad de Madrid ha recomendado el uso de mascarillas en las residencias de mayores para reforzar la protección frente a la gripe y aplicará esta indicación a todos los hospitales y centros de salud a partir del 15 de diciembre, tras constatar un incremento de la circulación del virus.

La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha esta medida después de que la incidencia alcanzara los 277 contagios por cada 100.000 habitantes. Según el departamento, la transmisión podría aumentar al menos durante las próximas dos semanas. Por este motivo, el Ejecutivo autonómico pide a las personas con síntomas respiratorios que utilicen mascarilla en espacios como el transporte público, centros comerciales o lugares donde haya población vulnerable.

Estas indicaciones forman parte del plan actualizado de prevención y control elaborado por la Dirección General de Salud Pública. Entre sus medidas figura la vacunación de todos los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios que aún no hayan recibido la inmunización correspondiente.

En el caso concreto de las residencias, el Gobierno madrileño recomienda mascarillas de tipo quirúrgico para los mayores con síntomas cuando se encuentren en zonas comunes. El uso también está indicado en todo momento para el personal y para los visitantes, con independencia de que presenten o no síntomas.

Medidas higiénicas en centros sociosanitarios

El plan incluye pautas de higiene para reducir la probabilidad de contagios dentro de las residencias. Entre ellas destaca el lavado frecuente de manos durante al menos 20 segundos, ya sea con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Salud Pública recuerda que debe realizarse antes y después del contacto con personas con síntomas respiratorios.

Las recomendaciones también insisten en utilizar pañuelos desechables para cubrirse al toser o estornudar y desecharlos tras su uso. Si no se dispone de ellos, se aconseja cubrirse con el antebrazo. La Consejería subraya la importancia de estas medidas en espacios donde convive población de mayor riesgo.

Además, se establecen pautas sobre el entorno físico: limpieza periódica de superficies de uso común, como mesas, pomos, barandillas, botones de ascensores o aparatos de gimnasios y ludotecas, y ventilación frecuente de los espacios interiores antes y después de las actividades. El objetivo es limitar la circulación del virus en áreas compartidas.

La Comunidad de Madrid también recomienda que no haya más de un visitante por residente de manera simultánea. Esta medida busca reducir la propagación del virus entre personas mayores, en un momento en que la gripe está afectando principalmente a menores de 14 años.

Vacunación sin cita previa en el Hospital Enfermera Isabel Zendal

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal continúa habilitado como punto de vacunación para adultos desde el 28 de noviembre. La atención es sin necesidad de cita previa, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 20:30 horas de forma ininterrumpida.

La campaña está dirigida prioritariamente a mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y sociosanitarios y pacientes con patologías crónicas. También se aconseja la inmunización a embarazadas; personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores; y profesionales de Educación Infantil. Para los menores de 18 años, la vacunación continúa realizándose en los centros de salud.

La Comunidad de Madrid recuerda que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir complicaciones graves y pide a la población con síntomas respiratorios que extreme las precauciones para evitar la transmisión del virus.