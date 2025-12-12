Las 10 medidas del Plan Audiovisual de Ayuso con la nueva película de Woody Allen en el horizonte

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual, dotado con más de 40 millones de euros para el periodo 2026/29 y orientado a mejorar la competitividad y la proyección internacional del sector madrileño, fomentar su crecimiento y reforzar su peso en la economía regional mediante la consolidación de la región como un polo de producción de referencia mundial.

"La Comunidad de Madrid es el lugar perfecto para invertir en rodajes cinematográficos, series, animación o desarrollo de videojuegos", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha destacado la calidad y variedad de la formación de los profesionales, las infraestructuras de primer nivel y los centros de producción y postproducción, todo ello con una alta concentración de proveedores "a menos de una hora de distancia entre sí".

Ayuso ha recordado que la región es un "plató histórico de la gran pantalla", con producciones como Por un puñado de dólares, Doctor Zhivago o Espartaco, y escenario de series internacionales como Élite, La casa de papel, o la próxima película de Woody Allen que "se va a rodar íntegramente en nuestra región y llevará el nombre de Madrid en el título".

En su visita a Madrid Content City, el mayor hub de esta actividad en la Unión Europea situado en Tres Cantos, la presidenta ha explicado que el Plan se articula en torno a cinco ejes, veinte líneas de trabajo y 45 medidas, y ha sido elaborado en coordinación con distintas áreas del Gobierno regional por la oficina de rodajes Film Madrid Region, con la participación del Clúster Audiovisual de Madrid.

Las diez medidas más destacadas son las siguientes:

Incremento del 130% en el presupuesto para ayudas al sector, hasta llegar en 2026 a casi 6 millones de euros. Las empresas del sector podrán optar ayudas industriales del Gobierno regional por primera vez. Incentivos a las empresas de producción audiovisual para que introduzcan Inteligencia Artificial en su trabajo. Acuerdos con Avalmadrid y otras sociedades de garantía recíproca que facilitarán financiación a los creadores. Programa de captación de inversiones y de nuevas producciones internacionales que pondrá en marcha Invest in Madrid. Presencia en los principales mercados de la industria, encuentros profesionales y festivales nacionales e internacionales. Impulso a la formación especializada en sonido, Inteligencia Artificial, big data, posproducción y diseño del vestuario a través de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Promoción del sector audiovisual en español para atraer los grandes premios e impulso a los que ya se celebran como los Platino del Cine Iberoamericano. Creación del Observatorio del Audiovisual que aporte los datos exactos de la evolución del sector en materia de empleo, tejido industrial o impacto económico. Celebración de encuentros profesionales y formativos para anticipar tendencias e impulsar el talento madrileño.

El audiovisual es la industria creativa que más contribuye al producto interior bruto de la Comunidad de Madrid, consolidada como principal polo de producción audiovisual del mundo hispano y el sur de Europa. El sector, que reúne a más de 3.500 empresas, aporta alrededor del 2,6% del PIB de la región, con una contribución económica directa de 2.300 millones de euros, y un impacto total que alcanza los 7.200 millones.

Su peso en el empleo también es significativo, ya que sostiene el 2,8% del mercado laboral: emplea directamente a 30.000 trabajadores, y ayuda a mantener más de 100.000 puestos de trabajos.